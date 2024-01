La CUP denuncia comportaments «masclistes» d'un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona

La CUP de Tarragona ha entrat a registre del ple de l'Ajuntament de Tarragona una bateria de preguntes sobre l’actitud que hauria tingut un agent de la Guàrdia Urbana el passat 9 de gener quan hauria, segons els cupaires, proferit comentaris masclistes i intimidatoris cap a una mare que anava amb la seva filla pel carrer. La candidatura independentista també creu que podria haver-hi persecució política en cas de que l’agent hagués reconegut a la noia com a membre de l’assemblea local de la CUP.

En el seguit de preguntes els anticapitalistes demanen a l'equip de govern quines mesures s'han pres per identificar al presumpte agressor i les mesures disciplinàries que s'emprendran un cop identificat l'agent; a la vegada que pregunten sobre la formació en mediació, igualtat i feminisme que rebran el cos de la policia local durant el 2024. Seguint en la mateixa línia la CUP també vol saber quina reparació es farà des de l'equip de govern envers les víctimes.

En el mateix escrit també es pregunta pel model policial que vol impulsar l’equip de govern. Si es decanta per un model de proximitat, mediador i feminista el qual la CUP donaria suport o un cos militaritzat.

Per últim la CUP de Tarragona dona suport a la companya agredida i anima a la població a denunciar casos semblants entre la població tarragonina per aconseguir una autèntica policia de proximitat. Per aconseguir-ho els anticapitalistes creuen i recolzen la queixa i reclamació feta al Síndic de Greuges de Catalunya a la vegada que reclama la implantació de la figura local del síndic de greuges.