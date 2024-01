ERC denuncia la manca de transparència del govern del PSC amb l'increment de les tarifes als abonats dels aparcaments municipals

El Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona denuncia la manca de transparència i comunicació del govern del PSC davant dels ciutadans i afirmen que han tornat les maneres de fer opaques. Els abonats dels aparcaments municipals s’han emportat una «desagradable sorpresa» després de les festes de Nadal.

«Apujar els impostos i els preus dels aparcaments per part del govern i dels seus socis ja ho trobàvem desmesurat però ara a tot això li hem d’afegir que no s’ha informat als abonats dels aparcaments municipals que s’apujaven les tarifes. És molt trist que se n’assabentin quan els arriba la notificació del banc», lamenta la consellera Gemma Fusté.

La republicana posa de manifest que aquest augment del preu, com a tall d’exemple, es tradueix en què els abonats que fins ara pagaven 55 euros ara ja en paguen 66, «sense avisar, sense publicitat i sense enviar cap mena d’informació que permeti a l’abonat conèixer quant els costarà aparcar en els pàrquings municipals».

Aquest increment, avalat per PSC, Junts i Comuns, suposa un encariment de més del 20% dels abonaments i sense dubte el que provocarà «a part de malestar i que es perdi confiança en l’Ajuntament, és que hi hagi abonats que s’ho repensin i per tant, es perdin clients», apunta Fusté. La mateixa consellera lamenta que «l'increment del cost energètic sota el qual s’amaga el govern municipal és només una cortina de fum per a justificar una pujada de totes les tarifes» que el que fa és que Tarragona «perdi competitivitat amb les ciutats veïnes».

Per tot plegat, Fusté sentencia que ERC «està totalment en contra de la política recaptatòria del govern municipal» i recorda que «el PSC també va tenir l’oportunitat d’abaixar els impostos i el que ha fet, juntament amb els partits que li fan de crossa, és apujar-ho tot».