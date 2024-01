L'artista mexicà Héctor Valencia converteix un mur de Parc Riu Clar en una obra d'art

Si a mitjans de desembre l’artista Rey de la Ruina intervenia en gran format el Teatre Tarragona amb l’obra Urbis, Cultura et Mutatio, representant la figura d’una medea, ara ha estat el torn de l’artista mexicà Héctor Valencia Huesca, figurant una dama ibera a Parc Riu Clar. L’obra pren el nom de Tarracon Iberum Opus.

Aquesta nova instal·lació mural, és la número 10 de la ruta d’art urbà iniciada al 2019 i amplia així la iniciativa Ciutat Transformadora en el marc del projecte Murs que Parlen, de la conselleria de Joventut. La proposta és fruit d’una col·laboració amb l’artista local Darío Cobacho, i ha estat coordinada, produïda i comissariada per l’entitat Polígon Cultural amb el suport de la conselleria i l’AAVV de Parc Riu Clar.

La nova instal·lació plàstica entra en diàleg amb una obra d’art mural de l’artista Slim Safont la qual representa una dona, singular i particular del barri, La Mari. S’ha pintat just al costat per establir una connexió entra la Dama de Baza i aquesta veïna del barri. Nil Safont aspira a dia d’avui als prestigiosos premis Street Art Awards, d’art urbà, per una obra de més de 45 metres d’alçada a la ciutat de Tbilisi (Geòrgia).

Imatge del nou mur.Cedida

Els artistes

Héctor Valencia Huesca (Tlaxcala, Mèxic, 1992) és un artista visual i urbà. És mestre en arts visuals pel Postgrau en Arts i Disseny de la UNAM i ha exposat la seva obra gràfica i pictòrica a nivell nacional i internacional. Ha estat creditor del primer lloc estatal d'il·lustració, gràfica i pintura, dels Premis Tlaxcala d'Arts Visuals a les seves edicions 2020, 2019 i 2018. Ha estat seleccionat a la Biennal d’art Lumen 2021, menció honorifica a la X Biennal del Pacífic Javier Mariano 2017. Ha obtingut també la beca del programa Joves Creadors del Fons Nacional per a la Cultura i les Arts (FONCA) 2019-2020.

Darío Cobacho Velasco (Tarragona, 1993) és doctorat en Art: Producció i Investigació, màster en Gestió Cultural i Graduat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i cofundador de Polígon Cultural i soci d'Artsud. En la seva trajectòria, ha participat al comissariat de la trobada d'art urbà Pol·linitza Dos (UPV, València), del Laboratori d'art urbà Betart Calvià, Murs Que Parlen, Orcasetes Cartes Boca A dalt (Intermediae Matadero, Madrid) o Gestos i Evanescències en el context urbà (UPV, València). Entre altres espais ha exposat la seva obra artística a Roca-Umbert F.A. (Granollers),Tinglado I (Tarragona), Factoria d’Arts de Patraix (València), Sala d’Art Jove (Barcelona) o Casa de l'Artista de l'Institut Tlaxcalteca de la Cultura (Mèxic).

Murs que Parlen

El projecte d’Art Urbà Murs que Parlen sorgeix al 2019 de la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona com a eina d’acció catalitzadora per a la producció d’obres d’art urbà i de creació juvenil a diverses estacions transformadores o subestacions elèctriques establertes en el teixit urbà, resseguint zones i barris de la ciutat de Tarragona. Aquestes construccions són el llenç pictòric idoni per l’aplicació artística utilitzant tècniques diverses d’art mural.

Per cada intervenció a les centrals transformadores, es proposa una persona jove creadora entre 16 i 35 anys. Alhora, es busca també la incidència i bidireccionalitat entre l’artista, la seva obra i la comunitat d’entorn.

El projecte d’art urbà Murs que Parlen és una aposta per l'art urbà a la ciutat de Tarragona, posant de manifest l'espai públic com una via de comunicació directa i compromesa amb l'espectador. A través d’aquesta iniciativa la conselleria promou i dona a conèixer els i les artistes locals, connectant l'art amb la ciutat i els artistes amb el veïnat. Per altra banda, hi participen artistes de l'àmbit nacional i internacional, és, per tant, una oportunitat per establir col·laboracions i fer complicitats, per compartir idees i conèixer de primera mà l'art urbà contemporani.

La intenció final del projecte és construir una ciutat connectada amb la cultura intervenint als diversos solars i murs abandonats arreu de Tarragona (tant al centre com als barris), enriquint el patrimoni cultural i artístic de la ciutat i fomentant el turisme cultural.

Des de la conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona s’agraeix un cop més l’estreta col·laboració amb el grup Enel per la cessió de les estacions transformadores.