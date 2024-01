Repsol invertirà 150 MEUR en la parada de la planta de química derivada que durarà 52 dies

Repsol invertirà 150 MEUR en la parada de la planta de química derivada, que arrencarà el pròxim 15 de gener i durarà 52 dies. A nivell pressupostari, és la més gran de la història de l'empresa a Tarragona, i comportarà 50 MEUR en manteniment i 100 MEUR en inversions, principalment en matèria de seguretat, eficiència i infraestructures.

Entre els elements que es canviaran hi ha la punta de la torxa d'estirè, que segons han explicat els responsables del complex industrial tindrà un nou disseny que li permetrà reduir la injecció de vapor necessària, fet que comportarà una menor emissió de CO2, així com una flama més petita i menys sorolls i vibracions. A la parada hi treballaran de mitjana 1.300 persones diàries, amb puntes de 2.300.