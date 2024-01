Els barris de l’Albada i de La Floresta de Tarragona pateixen una onada d’actes vandàlics

Les associacions de veïns i veïnes dels barris de l’Albada i de La Floresta denuncien que pateixen una onada de fets vandàlics, que va començar abans de les festes de Nadal. És per aquest motiu que reiteren la necessitat de més presència policial als carrers. Alguns dels veïns han aprofitat les pàgines de Facebook de les seves associacions per donar a conèixer els actes vandàlics que han anat patint, des de llunetes de cotxe trencades amb pedres fins a una porta de casa rebentada.

El president de l’AV de l’Albada, Antonio Chacón, afegeix que també s’estan cometent robatoris de gasolina en diferents vehicles i terrasses de propietats privades. Per la seva banda, el president de l’AV de La Floresta, Miguel Cruz, declara que els actes vandàlics a la seva zona no han estat tan greus com en el barri veí, però sí que s’han donat casos de saqueig a vehicles, sobretot a furgonetes d’empreses per a robar-hi les eines.

Falta de presència policial

Chacón explica que «s’han fet denúncies als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana, però sense la descripció dels criminals, no han pogut fer gaire». D’altra banda, Cruz expressa que aquests fets han produït «inquietud i percepció de poca seguretat entre els veïns», sentiments que s’apaivagarien si hi hagués més presència policial. «Fa temps que demanem que els cossos policials patrullin a peu pel barri, i no en cotxe» — expressa Cruz—. «L’altra opció que proposem és que aparquin el cotxe i que baixin ni que sigui 5 minuts. Si es deixen veure, els veïns se senten més segurs».

Aquesta i altres demandes són les que els dos representants veïnals pretenen exposar en una futura reunió amb els cossos policials, que no té data i no se sap si faran de manera conjunta. Respecte a això, Chacón creu que seria més senzill trobar-se tot junts, ja que «donada la proximitat dels barris, debem tenir problemes similars». Concretament, a La Floretsa, Cruz explica que «ens van anul·lar la primera trobada amb els cossos policials», i afegeix que voldrien tenir una comunicació més fluida amb la seva regidora de barri, Sandra Ramos, per a fer-li arribar més ràpidament les problemàtiques del barri.

Taula de seguretat

Ambdós presidents van fer arribar les seves demandes als representants de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), perquè les comuniquessin a la taula de seguretat que van mantenir amb els responsables del govern municipal i dels cossos policials, el desembre passat.

En aquesta reunió, el consistori va expressar la seva intenció d’establir patrulles a peu en tots els districtes de la ciutat, juntament amb un augmentar la plantilla i reestructuració del funcionament intern de la Guàrdia Urbana. Així, es vol evitar que es repeteixin actes vandàlics com la crema de contenidors que va tenir lloc el passat desembre a Campclar, entre altres incidents.