En Comú Podem descarta entrar a l’equip de govern de Tarragona per «manca d’enteniment» amb el PSC i ERC

El portaveu d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Collado, ha descartat que el partit formi part de l’actual govern municipal del PSC i una hipotètica entrada d’ERC. «Les possibilitats són molt escasses o nul·les, perquè no hi ha ni enteniment ni la possibilitat de planejar-ho», ha declarat Collado, qui ha afegit que «potser» ja no els interessa.

Collado ha defensat que, amb l’actual consistori, els comuns fan «més feina des de fora que des de dins». En aquest sentit, ECP s’ha posicionat com l’únic grup municipal que realitza una «oposició útil», fent referència a un informe elaborat des del mateix partit. Segons el document, Junts i ERC serien les dues formacions que més suport haurien donat a les propostes dels socialistes.