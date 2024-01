Llibertat amb càrrecs per quatre homes acusats de participar en una agressió sexual a la Part Alta de Tarragona

El jutjat d'instrucció 6 de Tarragona en funcions de guàrdia ha deixat en llibertat amb càrrecs aquest dimecres al migdia quatre homes acusats de participar en una agressió sexual a una dona a Tarragona el passat 8 de desembre. El magistrat ha acordat una ordre d'allunyament i incomunicació respecte la víctima així com compareixences periòdiques al jutjat.

Després de setmanes d'investigació, els Mossos d'Esquadra han detingut els quatre homes. Segons ha pogut saber l'ACN, estarien presumptament implicats amb diferent grau de participació. Així mateix, la investigació continua oberta i l'Àrea d'Investigació Criminal està practicant noves diligències policials.

Els fets van passar la matinada del 8 de desembre a la Part Alta de Tarragona. La jove hauria perdut el telèfon mòbil i un grup de nois l'haurien enredat per dur-la a un altre lloc fent-li creure que sabien on era el telèfon. Un cop allà, dos dels joves l'haurien violada. La víctima va anar a l'hospital per ser atesa després de l'agressió i va presentar denúncia.