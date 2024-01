Jutgen un home per intentar matar la seva parella l'any 2022 a Tarragona

L'Audiència de Tarragona jutja aquest dimecres un home acusat d'intentar matar la seva parella el 2 de juliol de 2022 a Tarragona. En la vista, la víctima ha declarat que li havia demanat el divorci i que l'acusat no ho acceptava. En la seva declaració, la dona ha explicat que la va despertar amb un cop de puny i que tenia un ganivet a la mà, amb el qual la volia matar. També ha dit que va continuar colpejant-la i que va acabar amb la cara ensangonada. Fiscalia demana deu anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i dos anys més per un delicte continuat d'amenaces. També reclama una indemnització de 14.250 euros de responsabilitat civil. La defensa del processat, que serà l'últim a declarar, sol·licita l'absolució.

Per la seva banda, l'advocat de la víctima demana disset anys de presó, deu per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, cinc per un delicte de lesions i dos més per amenaces. Alhora, reclama una indemnització de 23.250 euros i una ordre d'allunyament per un període de deu anys, així com deu anys més de llibertat vigilada. En el judici, que encara s'està celebrant, han declarat diversos testimonis, entre ells veïns de la víctima i l'investigat i agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la seva detenció. El processat es troba en presó preventiva des del 4 de juliol de 2022.