Ematsa opta a una nova convocatòria als fons PERTE per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua

L’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) opta a una nova convocatòria dels fons per a la digitalització del cicle urbà de l’aigua del Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) que impulsa el Ministeri de Transició Ecològica.

La companyia d’aigües ha elaborat un projecte per valor de 3,4 milions d’euros, dels quals en sol·licita 2,4M€ als fons europeus. Aquests permetran accelerar l’aplicació de la digitalització i la monitorització en continu a tot el cicle urbà de l’aigua, des de la seva captació fins al retorn al medi natural.

El projecte inclou 15 accions que tenen com a objectiu millorar el coneixement i l’ús dels recursos hídrics i preservar les masses d’aigua i el medi natural. Per a fer-ho, les propostes s’enfoquen en la instal·lació de sensors i sistemes d'anàlisi en continu pel control de la qualitat i disponibilitat de l’aigua en les captacions i les xarxes de distribució i sanejament. A més, contempla la modelització de les xarxes per preveure i reduir els efectes d’episodis crítics provocats per l’escalfament global; així com, l’aplicació a tot el cicle urbà de l’aigua de mesures de ciberseguretat per assegurar la robustesa de totes les infraestructures.

Rubén Viñuales, president de la companyia, explica que “no podem deixar passar l’opció de rebre fons PERTE per accelerar la transformació digital d’Ematsa. La companyia ja treballa des de fa temps en la monitorització i sensorització del cicle urbà de l’aigua, si rebem l’ajuda europea, podem posar un peu a l’accelerador per millorar la capacitat d’actuar de manera preventiva per garantir l’ús eficient de l’aigua i preservar els recursos propis i l’entorn”. En aquest sentit, ha assenyalat “l’emergència climàtica i les noves normatives ens plantegen reptes molt importants per a la gestió eficient i sostenible d’aquest recurs tan essencial. El projecte que presentem als PERTE suposa un pas important pel que fa al sanejament i l’aprofitament de les aigües residuals, ja que permetrà ampliar el desplegament del control en continu i així anticipar-nos i garantir la resiliència hídrica del nostre territori davant episodis de sequera o pluges torrencials”.

L’àmbit d’aplicació del projecte abasta tots els municipis on opera Ematsa, és a dir, Tarragona, la Canonja, el Catllar i els Pallaresos.