Tarragona participa en la nova edició de la Marató de Sang de l'11 al 19 de gener

Aquest dijous 11 de gener es posa en marxa la Marató de Donants de Sang de Catalunya, una setmana durant la qual s'espera aconseguir remuntar les donacions i restablir les reserves de sang que s’han vist afectades per les festivitats de Nadal. De l’11 al 19 de gener s’espera que al voltant de 10.000 persones donin sang als principals hospitals catalans, a les campanyes especials en diferents espais monumentals i a les més de 72 campanyes mòbils repartides per tot el territori. El punt de donació a la ciutat de Tarragona serà l’hospital Joan XXIII.

Aquest dimarts s'ha presentat aquesta nova edició de la Marató de Donants de Sang de Catalunya que enguany porta el lema “Fer-ho entre tots és molt nostre”, posant el focus al gest de donar com un acte d’altruisme col·lectiu que uneix donants i receptors en un mateix objectiu. Per això, enguany es fa una crida a donar sang i implicar-hi la família, els amics, els companys de feina, els equips esportius, o els veïns i veïnes. La presentació de la Marató s'ha celebrat en format híbrid -físicament des de l'Ajuntament de Tarragona amb l'alcalde Rubén Viñuales i de forma telemàtica amb una connexió simultània amb la resta d'alcaldes de les capitals catalanes i la directora del Banc de Sang i Teixits, Anna Millan.-

"Regalar sang és regalar vida, i per això animem a tota la ciutadania a participar en aquesta gran campanya solidària. És importantíssim, ja que aquest 2024 més de 70.000 persones necessitaran rebre sang als hospitals de Catalunya", ha manifestat Viñuales en el transcurs de la presentació, la qual també ha comptat amb la intervenció del conseller de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, el cap de servei territorial del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre del Banc de Sang i Teixits, Albert Soley; el testimoni de donant de sang, Samuel Moreno i el testimoni de receptor de plasma, Luís Vicente Cogollos. Viñuales ha agraït per avançat a tots els catalans i catalanes que participaran en aquesta Marató recordant que "som un poble solidari" i recordant també la importància de donar plasma. "El lema de la Marató d'enguany és molt casteller, és un lema que reflecteix a la perfecció la manera en què entem una societat solidària, que regala vida donant sang", ha conclòs l'alcalde de Tarragona.

Per la seva banda, Álvarez ha subratllat que des de la conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona "som molt conscients que la salut i el benestar de la població requereix la implicació i la solidaritat de tota la societat i és precisament per això que encoratgem a tots els tarragonins i tarragonines a donar sang i omplir al màxim les reserves". "Entre altres iniciatives per donar suport i difondre aquesta gran campanya solidària, el pròxim 13 de gener la Torre dels Vents s'il·luminarà de vermell", ha apuntat el conseller.

"Les reserves de sang arreu de Catalunya estan especialment baixes, les donacions han baixat molt durant aquestes festes de Nadal, més que altres anys. És per això que, tot i que sempre és important donar sang, enguany encara ho és més" ha subratallat Soley.

Pilar casteller digital inèdit i cloenda a Tarragona

Aquest any la Marató impulsa una iniciativa pionera que és la construcció d’un monument que serà el primer Pilar Casteller Digital que es faci a Catalunya. Aquest monument estarà ubicat permanentment al centre neuràlgic de les quatre capitals catalanes, davant dels Ajuntaments. A Tarragona serà a la plaça de la Font i s'inaugurarà el dilluns 22 de gener a les 11:30 h amb la presència de castellers, responsables municipals, membres del Banc de Sang, donants i receptors. Serà un monument virtual que es podrà escanejar amb el mòbil, i dinàmic, ja que s'anirà omplint de color vermell amb cada donació que es faci arreu de Catalunya durant els sis primers mesos de l'any, fins al 14 de juny de 2024, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de sang. El projecte es donarà per finalitzat amb la totalitat del monument tintat completament de vermell, amb una fita prevista de 130.000 donacions. Aquest projecte monumental digital vol ser el símbol de l'esforç col·lectiu de la donació de sang, i la cohesió i la connexió que aquest gest suposa entre donants i receptors.

El mateix dia de la inauguració del pilar casteller digital tindrà lloc, al migdia, la cloenda de la Marató de Donants de Sang de Catalunya que enguany tindrà lloc a Tarragona, quan es donaran els resultats de la campanya celebrada a tots els territoris.