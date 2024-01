El petit comerç de Tarragona viu amb resignació unes rebaixes que a Reus generen més expectatives

Els comerços de Tarragona van engegar, diumenge, la temporada de rebaixes. Tal com marquen els cànons, cada 7 de gener es dona el tret de sortida a una campanya que, enguany, ha caigut en festiu. Això ha provocat que els centres comercials, els quals van obrir les portes de manera excepcional, hagin començat aquest període de grans descomptes amb molt bon peu. En canvi, la majoria de petits comerços es van esperar fins ahir, dilluns, per endinsar-se en la campanya. A diferència de les grans superfícies, la majoria dels comerciants viuen l’arribada de les rebaixes amb resignació.

«Molts negocis anem a perdre diners», apunta Melcior Bustos, vicepresident de l’Associació de Comerciants Via T, qui assenyala que «dir que les rebaixes ens van bé és absurd». En aquest sentit, apunta que perden marge de benefici, mentre els costos, com és el cas del preu de la llum, continuen sent cada vegada més elevats. Tot i això, han de sumar-se, com cada any, a la campanya d’ofertes per no quedar exclosos. D’altra banda, Bustos carrega contra les grans marques, a les quals acusa de «competència deslleial», ja que juguen amb un marge de benefici més alt perquè venen productes de fabricació pròpia i això els permet oferir descomptes de fins al 70%.

«Les rebaixes han deixat de ser el que eren», assegura el propietari de la botiga El Lloro de la Negrita, qui afirma que «les grans empreses utilitzen aquesta campanya com a rematada final, ja que fan ofertes tot l’any». Així, Bustos creu que l’Agència Catalana del Consum hauria d’intervenir. En aquesta mateixa línia, Florenci Nieto, president de PIMEC Comerç Tarragona, denuncia que les grans companyies «ofereixen rebaixes encobertes» de gener a febrer per «cridar l’atenció de la gent tot l’any». «Només miren els seus interessos i perjudiquen els petits i mitjans comerciants», lamenta.

Afluència de gent

«Com estem competint amb unes empreses que no paren de fer descomptes, l’afluència de clients durant aquests dies no puja tant», apunta el vicepresident de la Via T. «Si l’època de rebaixes estigués concentrada en una sola època, es notaria molt més l’increment», afegeix. Al seu torn, Nieto preveu que les primeres setmanes seran bones, «tot i que menys que altres anys», i les següents passaran a ser més fluixes.

Tant el representant de PIMEC com el de la Via T assenyalen que l’augment del cost de la vida afectarà negativament els comerços, ja que la ciutadania gastarà menys.

De fet, durant la campanya de Nadal, alguns negocis ho van notar. «No va ser un desastre, però, en el meu cas, vaig vendre un 15% menys que l’any passat», explica Bustos. Per la seva banda, Nieto comenta que «la campanya de Nadal ha anat mitjanament bé, igual que la del 2022 en termes generals». Des de la Via T creuen que la tònica serà la mateixa durant aquesta època de rebaixes, ja que «no hi ha indicis que la situació pugui canviar».

Optimisme a Reus

A Reus, les associacions comercials porten l’optimisme per bandera i auguren que els descomptes es veuran traduïts en vendes. La presidenta de la Unió de Botiguers de la capital del Baix Camp (UBR), Rosa Lucas, apunta que un dels motius pels quals les expectatives són altes és que «està fent fred». «Si arriben les rebaixes i fa fred, les perspectives són bones», expressa. Similars paraules empra Pau Salvadó, president de l’associació comercial del Pallol: «Els professionals del sector de la moda i el calçat associen que si ve fred, també ve moviment i s’aconsegueix una bona facturació».

Salvadó explica que, arribant la baixada de temperatures als últims dies de l’any, les botigues «tenen prou material i confiança en què seran unes bones rebaixes». En aquesta línia, Lucas detalla que la població aprofitarà «per venir a buscar l’abric» i utilitzar-lo immediatament. La presidenta de la UBR afegeix que el primer dia de les rebaixes, diumenge, la meitat dels comerços de Reus es van animar a obrir, com a mínim, durant les primeres hores. «El matí va anar molt bé», assegura. Així mateix, indica que seran els dies inicials els que indicaran si aquest període compleix les expectatives.

Salvadó analitza que les dinàmiques registrades per la campanya de Nadal tindran repercussió en les rebaixes. En concret, diu que les vendes es van concentrar «en l’última setmana de Nadal i de Reis» i que, a més, la ciutadania «ha controlat una mica la despesa». Aquesta situació, creu el representant dels comerciants del Pallol, propiciarà que la gent «ara tingui aquests diners en un racó per poder moure’ls amb les rebaixes». «Tothom amb qui he parlat té bones expectatives», conclou.

Estafes en més de 4.000 botigues falses

Els investigadors d’Avast, una empresa de seguretat digital, han descobert més de 4.000 botigues electròniques falses, les quals intenten aprofitar-se de la campanya de rebaixes. Aquestes imiten conegudes marques de moda i intenten extraure informació personal o de pagament dels usuaris, en el moment que es registren a la web o intenten fer una compra. A més, aquestes pàgines en línia solen tenir un alt rànquing de cerca, fet que pot fer-les semblar més creïbles.

«Els Reis em van portar diners per aprofitar-los avui amb productes més barats per les rebaixes»

Aquest 7 de gener, nombrosos comerços van mantenir la tradició de començar el període de rebaixes, tot i que aquest fa anys que està liberalitzat. El fet que fos diumenge, va atreure un gran nombre de gent en els centres comercials de grans ciutats catalanes, a diferència d’altres anys en què queia en dia feiner.

Des de ben aviat, molts compradors van sortir a buscar descomptes, que van del 30 fins al 80%. «Els Reis em van portar diners per aprofitar-los avui amb productes més barats», explicava en Pol, de Santa Coloma de Cervelló, que va passar el matí de diumenge fent compres al centre comercial Splau de Cornellà de Llobregat.

Altres clients van aprofitar per fer canvis dels regals que els van portar Ses Majestats. «Hem pensat a venir a primera hora per no trobar gaire gent, però hem al·lucinat: eren les 10 h. i quasi no hi havia lloc lliure a l’aparcament», apuntava la Brugués, que havia acudit al centre comercial amb el seu marit i la seva filla per fer alguns canvis. Si bé aquesta família ha assegurat que cada any acostuma a aprofitar el primer dia de descomptes posteriors a Reis, consideren que aquest any «ha influït molt» que el 7 de gener fos en diumenge a l’hora d’atraure compradors.

Els petits grups d’amics i les famílies era el perfil predominant a la zona visitada per l’ACN. Com el Pol, que havia acudit a les rebaixes amb els seus pares i germans, i s’havien dividit en petits grups per aprofitar millor el matí. Tots ells, volien gastar de la millor manera els diners que els han dut els Reis. En altres casos, els compradors han comparat les ofertes que van trobar pel Black Friday. Com l’Enola, que va anar de botigues a finals de novembre i avui hi ha tornat. «Al Black Friday vaig veure jerseis amb un descompte del 20% que ara arriba al 40%», ha comentat.