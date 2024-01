L'Operació Iglú de Tarragona atén una desena de persones sense sostre en la primera nit d'activació

L'Ajuntament de Tarragona ha activat aquesta passada nit l'Operació Iglú davant la baixada de temperatures. Els equips de Protecció Civil, Creu Roja, Guàrdia Urbana i Serveis Socials han pentinat la ciutat per buscar persones en situació de vulnerabilitat que dormen al carrer i els han ofert passar tres nits consecutives en un allotjament on estiguin més protegits del fred, així com begudes calentes i mantes per als que han rebutjat la proposta. Des del consistori s'han posat a disposició fins a tretze llits. En l'operatiu s'han localitzat dinou persones, de les quals deu han acceptat ser ateses. D'aquestes, set han estat reallotjades. En el darrer recompte fet a l'octubre es van comptabilitzar fins a 78 sensesostre.

Enguany, per primera vegada, treballadors de Serveis Socials han acompanyat les patrulles de la Guàrdia Urbana i el personal voluntari de Protecció Civil i la Creu Roja en el recorregut. "Un dels objectius és verificar que les dades que vam obtenir a l'octubre no han pujat", ha explicat Daniel Martínez, cap de Protecció Civil de Tarragona.

Una altra novetat d'aquest 2024 és que l'operatiu ha començat més aviat. Si generalment s'iniciava la ruta cap a les onze de la nit, aquesta passada nit ha estat a les nou. "El que hem d'intentar des de l'ajuntament és pal·liar i donar qualitat de vida a aquestes persones. A les onze, a vegades ja estaven dormint i ara volem oferir l'alternativa habitacional abans", ha destacat l'alcalde tarragoní, Rubén Viñuales. Amb tot, l'Operació Iglú inicialment es va dissenyar per aplicar-se quan les temperatures baixessin de zero graus, però en els darrers anys en episodis d'uns quants dies de fred intens també s'ha posat en marxa. La nit d'aquest dilluns la temperatura rondava els sis graus.

L'actuació ha començat amb una primera reunió a les dependències de la Guàrdia Urbana, on s'han fet dos equips. Sempre acompanyats per una patrulla, Protecció Civil s'ha encarregat de revisar de la Rambla Nova cap a mar, mentre que Creu Roja ha repassat de la Rambla en amunt, especialment la Part Alta.

En un dels punts on hi acostuma a haver persones sense sostre, a tocar de la catedral, troben tres homes i una dona, que es fan companyia sovint. Tots ja són coneguts dels voluntaris, especialment dels de Creu Roja, que cada diumenge a la tarda durant tot l'any reparteixen begudes, aliments i objectes que puguin necessitar els usuaris. Després d'una estona de conversa, dos accepten anar a una pensió. De fet, un d'ells necessita una cadira de rodes per moure's, ja que els darrers dies ha estat ingressat a l'hospital i té dificultats per caminar. Els altres dos prefereixen seguir al carrer per cuidar-se de les pertinences i, especialment, dels animals de companyia que tenen: un gos i un gat. El fet que els animals no puguin accedir als allotjaments és un dels factors que fa que algunes persones prefereixin quedar-se al carrer.

Tots han agraït la tasca del voluntariat i poder beure caldo calent. Tanmateix, han lamentat davant els policies la inseguretat que pateixen i han explicat que recentment han patit robatoris. "L'altre dia em van robar sis mantes", ha afirmat un d'ells, tot culpabilitzant un grup de menors.