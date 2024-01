L'Ajuntament de Tarragona combat la crisi climàtica des de la petita infància

L’Ajuntament de Tarragona, mitjançant l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), ha intensificat les accions encaminades a combatre la crisi climàtica en els equipaments escolars i ho ha fet en aquells que són de la seva titularitat, les llars d’infants municipals. Amb l’objectiu d’oferir el millor confort tèrmic en aquests centres adreçats a la petita infància, s’ha aprofitat l’absència d’infants durant les festes de Nadal per instal·lar zones d’ombra de grans dimensions als patis de les llars d’infants municipals Cèsar August i l’Arrabassada.

“Es tracta de dues actuacions molt demandes per les famílies i pels equips docents”, ha apuntat el conseller d’Educació, Berni Álvarez, qui ha avançat que hi ha més actuacions previstes com ara la plantació d’arbrat i la millora de la climatització de la llar d’infants municipal El Ninot. “La crisi climàtica actual afecta a tothom, però precisament els infants són un dels col·lectius més vulnerables envers aquesta problemàtica que hem d’afrontar”, ha manifestat Álvarez, que ha explicat que “combatre aquesta emergència i millorar les llars d’infants pel que fa al confort climàtic és una de les màximes prioritats de la conselleria d’Educació”.

Entre les actuacions emmarcades en l’objectiu de fer front a la crisi climàtica a les llars d’infants municipals s’inclouen accions com ara la naturalització dels patis, l’impuls de l’energia renovable, el foment de l’educació ambiental i la gestió de residus. Algunes de les actuacions anteriors han estat la renaturalització de la llar d'infants municipal Sant Salvador i la plantació d'arbres a la llar d'infants municipal La Taronja.