El Parc Central i l'Ajuntament de Tarragona llancen la campanya sostenible de reciclatge d'arbres de Nadal

Parc Central, en col·laboració amb les Conselleries d’Espais Públics i de Neteja de l'Ajuntament de Tarragona, anuncia, un any més, l'inici de la iniciativa destinada a fomentar la reutilització i el reciclatge sostenible dels arbres de Nadal naturals.

Des d'ara i fins al 19 de gener, tots els ciutadans podran participar portant els seus arbres de Nadal naturals al punt de recollida ubicat a l'aparcament exterior de la tercera planta del centre comercial. Aquest punt estarà obert durant l'horari d’obertura del centre, de 9 a 21 h. La col·laboració de la població és essencial per fer d'aquesta campanya un èxit i per contribuir a la cura del medi ambient.

Un cop finalitzat el període de recol·lecció, els arbres seran traslladats al viver municipal sota la supervisió de la Brigada Municipal, del Departament de Parcs i Jardins. En aquest viver, es durà a terme un procés de selecció per determinar quins arbres compleixen les condicions fisiològiques necessàries per adaptar-se al clima local. Els que es considerin aptes seran replantats, promovent la conservació i ampliació de les àrees verdes i, per a aquells arbres que no compleixin els criteris per ser replantats, es durà a terme un procés de compostatge. El compost resultant es destinarà al manteniment dels parcs i els jardins municipals, tancant així el cicle de vida d'aquests arbres de manera sostenible i beneficiosa.

Des de l’organització d’aquesta iniciativa s’anima a tots els ciutadans a unir-se a aquesta acció sostenible i a portar els seus arbres de Nadal naturals al punt de recollida. Cada arbre donat és una valuosa contribució cap a la construcció d'un entorn més ecològic i responsable. En aquest sentit, Parc Central i l'Ajuntament de Tarragona agraeixen per endavant tots els participants i es comprometen a continuar treballant per un futur més sostenible i verd.