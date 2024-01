El Palau d'Esports de Tarragona acull per primer cop el Campionat de Catalunya de Tir amb Arc Indoor

El Palau d'Esports Catalunya acollirà, aquest cap de setmana i per primer cop, el Campionat de Catalunya de Tir amb Arc per equips indoor. És la primera vegada que la ciutat de Tarragona celebra un campionat de tir amb arc per equips en un recinte cobert i l'esdeveniment, organitzat pel Club Tau amb la col·laboració de Tarragona Esports, ha batut el seu rècord de participants aplegant un total de 38 equips d'arreu de Catalunya. Més de 150 arquers i arqueres participaran en aquest campionat que tindrà lloc dissabte dia 13 de 15.30 h a 19.30 h i continuarà diumenge 14 de gener de 9 h a 13 h. El lliurament de trofeus es farà en finalitzar cadascuna de les jornades i l'esdeveniment està obert a tota la ciutadania que desitgi gaudir-lo en directe, l'entrada és gratuïta.

"Tarragona serà aquest cap de setmana l'epicentre del tir amb arc, una competició per equips i indoor que la ciutat acull per primer cop i que aplegarà més de 200 persones, entre esportistes, entrenadors i acompanyants. Tots ells se sumaran al públic aficionat que s'aproparà al Palau d'Esports", ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez. El conseller ha agraït la tasca de tot l'equip organitzador i, en especial, al Club Tau "per fer possible aquesta competició al Palau d'Esports Catalunya".

"Estem molt contents de celebrar aquest campionat en un lloc tan emblemàtic com és el Palau d'Esports Catalunya", ha manifestat per la seva banda el president del Club Tau, Sergio Ortega, qui ha destacat que aquest esdeveniment "també contribuirà a incrementar el coneixement sobre aquest esport a la ciutat de Tarragona".

L’últim Campionat de Catalunya celebrat a Tarragona, en aquest cas a l’aire lliure, va tenir lloc el passat juliol, quan prop de 200 arquers i arqueres van competir per primera vegada al camp de tir ubicat al barri de Sant Salvador. Es tractava del 73è Campionat de Catalunya de tir amb arc a l’aire lliure en el qual van participar totes les divisions: Recorbat, Compost, Nu, Tradicional i Longbow.