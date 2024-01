La renovació de l’enllumenat de la Rambla Nova de Tarragona, a licitació

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat els treballs de renovació de l’enllumenat a la Rambla Nova, que passarà a ser de tecnologia LED. Aquest canvi també es durà a terme tant a la Rambla President Companys com al carrer Méndez Núñez. En total, se substituiran 570 llumeneres, tot mantenint la seva ubicació actual. Aquesta actuació suposarà una inversió total de 445.630 euros (IVA inclòs).

Tal com s’indica a la memòria justificativa del projecte, aquesta intervenció «té com a finalitat la substitució de làmpades existents a la rambla principal de la ciutat i un carrer adjacent, on moltes de les llumeneres no compleixen amb la normativa vigent», ja que són de vapor de mercuri. A banda dels llums dels carrers, també se substituiran a LED els dels monuments a Roger de Llúria i al President Lluís Companys, així com els dels monuments dels Herois i dels Castellers.

D’altra banda, s’apunta que «les renovacions dels enllumenats comportaran una evident millora de la seva eficiència energètica i una substancial reducció dels costos actuals de consum elèctric». Concretament, el consistori preveu un estalvi energètic de 350.600,25 kWh l’any, que es tradueix en un estalvi anual de 80.094,32 euros en termes de potència contractada i de consum. A més, el projecte implicarà una disminució de les emissions, amb una reducció de 122.716 quilos de diòxid de carboni (CO2) l’any.

La renovació a LED dels llums a la Rambla Nova i la Rambla President Companys està prevista en el capítol d’inversions del pressupost per al 2024, el qual també inclou una partida d’1,5 milions d’euros per a la millora de l’eficiència de l’enllumenat a la via pública i als equipaments esportius municipals.