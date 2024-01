El ple total per cap d'any salva la campanya turística de Nadal a l'interior de Tarragona i les Terres de l'Ebre

El cartell de ple total durant cap d'any ha permès salvar la campanya turística de Nadal a les destinacions de l'interior de la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Al conjunt de la província, amb un de cada cinc allotjaments oberts, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) xifra globalment en un 80% l'ocupació, afavorida pel bon temps. El sector de la restauració ha treballat intensament al Priorat, l'Alt Camp i la Conca de Barberà, sobretot per Nadal i cap d'any, segons l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona (AEHT). Als allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre l'ocupació es va quedar en un 40% per Nadal o un 20% pel cap de setmana de Reis i ha estat testimonial els dies laborables.

Malgrat que la majoria dels visitants durant les festes de Nadal han estat nacionals, també se n'han registrat d'internacionals, especialment alemanys i belgues. Segons la presidenta de la FEHT, Berta Cabré, el bon temps de les últimes setmanes ha facilitat l'afluència de turistes centreeuropeus. En aquesta línia, Cabré ha afirmat que existeix una tendència recent entre el públic familiar d'allargar les vacances més enllà de l'estiu.

En un context en què a la demarcació tarragonina només hi ha obert el 20% del parc hoteler, des de la FEHT apunten que les peticions d'allotjaments en aquesta època de l'any han estat «molt equilibrades». Tot i això, destaquen que el client internacional s'ha interessat especialment en càmpings, mentre que el de proximitat ha optat per bungalows i hotels. Pel que fa al tipus de públic, ha predominat el familiar.

En la recta final de les vacances de Nadal, el sector preveu arribar a ocupacions «similars» aquest cap de setmana de Reis i es mostra esperançat, sobretot davant la manca de neu en altres destinacions. «Segurament serà la millor setmana de gener i febrer, perquè no podem oblidar que són els mesos més durs a tots els destins de la província de Tarragona, és la travessia del desert», ha assenyalat Pintado. Passat aquest període, els empresaris ja posen la mirada en les pròximes dates festives, com és el cas de Carnaval.

Llistes d'espera per cap d'any a l'Ebre

A les Terres de l'Ebre, a la zona del delta de l'Ebre i interior del Baix Ebre i el Montsià, el cap d'any ha tornat a omplir els allotjaments rurals. Fins al punt, segons ha apuntat el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre), Juanjo Bel, que molts es van quedar sense plaça i es van crear, fins i tot, llistes d'espera.

«El cap de setmana de cap d'any té molt demanda i, fins i tot, teníem llista d'espera per si havia alguna anul·lació i la resta de caps de setmana, com sempre: més baixos», ha certificat. Els allotjaments asseguren que no han apreciat especialment que les condicions climàtiques benignes i l'escassetat de neu al Pirineu hagin condicionat l'afluència. «No hem notat cap diferència. Qui tenia intenció d'anar al Pirineu és probable que no hagi esquiat però hi hagi anat igualment», certifica Bel, qui tampoc creu que la inflació i l'increment de preus hagin tampoc influït en l'ocupació.

Amb els habitualment fluixos gener i febrer per endavant, durant els quals alguns establiments opten per tancar portes per evitar costos, el sector treballa amb la vista posada de cara les vacances de setmana santa.