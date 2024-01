Desitjos de tots colors en les cartes als Reis d’Orient

Il·lusió és la paraula perfecta per definir les festes de Nadal. És un sentiment inherent a aquestes dates i que s’estén per totes les llars. Ahir, al pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, es respirava entusiasme i alegria. Molts infants van aprofitar el darrer dia abans de l’arribada dels Reis d’Orient a la ciutat per lliurar la seva carta de desitjos als patges reials. N’eren tants, que la cua arribava fins a les escales del Palau Municipal.

Només de veure les cares dels nens i nenes podies sentir que la il·lusió corria per les seves venes. Alguns d’ells, els més tímids, s’acostaven als patges amb un semblant més seriós. Però en el moment que començaven a explicar què volien demanar als Reis, canviaven la seva expressió i deixaven entreveure un somriure. D’altres, amb les idees molt més clares, obrien decidits les seves cartes per enumerar d’un en un els regals que esperen rebre per part de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Hi havia peticions de tots colors, des d’una motxilla fins a una samarreta de futbol del Barça. Òbviament, totes les llistes de desitjos inclouen joguines. De tota mena. Nines, pilotes, jocs de construcció... i qualsevol altre que us pugueu arribar a imaginar en el típic catàleg d’una botiga de joguines. Fins i tot un nen va demanar un cotxe, tot i que no tenia massa clar si en volia un de veritat o un de teledirigit.

Diuen que, amb el pas dels anys, és normal perdre la il·lusió que tenies de petit per l’arribada de les festes de Nadal. Desapareix aquest nerviosisme per saber què et regalaran els Reis d’Orient. Ahir, però, l’alegria dels nens també es veia reflectida en el rostre dels pares. L’entusiasme dels més petits es contagiava entre els més grans, que veien com els seus fills gaudien d’un moment bonic i únic. Com és normal, molts van aprofitar per immortalitzar aquest record amb una foto o un vídeo.

Aquesta il·lusió compartida en família es mantindrà durant un parell de dies més. Avui, la ciutat viurà un esdeveniment que sempre és especial. I és que, a les 18.15 h, arribaran els Reis d’Orient per mar al Serrallo. Després, hi haurà la cavalcada reial fins a l’Ajuntament, on rebran les claus de la ciutat per accedir a les cases de tots els infants que han enviat la seva carta per deixar-hi els regals.