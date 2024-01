Càritas tancarà la campanya ‘No és màgia, ets tu’ amb 1.150 joguines recollides

Els tarragonins s’han bolcat amb la campanya No és màgia, ets tu, que es preveu que acabi amb unes 1.150 joguines recollides. Aquesta iniciativa impulsada per Càritas, juntament amb FCC Medio Ambiente, la Fundació Topromi, Diari Més i La Ciutat, ha tingut una gran acollida. Des del 19 de desembre, s’ha recollit peluixos i joguines no bèl·liques ni sexistes, un detall que reflecteix la sensibilitat per als més petits. Avui és el darrer dia de la campanya i s’estima que, al tancament de la campanya, s’hagin recollit 1.150 joguines: 850 de segona mà en molt bon estat, 200 de noves i unes 100 que s’hauran de reparar abans d’entregar.

Salvador Grané, director de Càritas Diocesana Tarragona, afirmava ahir que «la solidaritat és de tothom i no la podem delegar». «La infància és un dels col·lectius més perjudicats i requereix una especial atenció», va afegir. Grané, així com Eva Calvés, directora de la Fundació Topromi, Adrià Miró, sotsdirector de La Ciutat, Miquel Àngel Quero, director de la Delegació Catalunya II de FCC Medio Ambiente, i Contxi Joan, directora de Publicitat del Diari Més, van participar ahir a l’acte final de la campanya.