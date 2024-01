La policia espanyola ha detingut sis persones com a membres d'un grup dedicat a la comercialització de roba i objectes esportius falsificats a Tarragona per un presumpte delicte contra la propietat industrial. Els agents han intervingut més de 9.000 peces de roba falses, 32.500 euros en criptomonedes i han bloquejat més de 160.000 euros en comptes bancaris. Els arrestats són el màxim responsable de l'organització i titular de l'empresa que comercialitzava les falsificacions i cinc components més.

L'operatiu es va iniciar arran d'una denúncia del representant legal d'una marca de roba esportiva contra una pàgina web que comercialitzava articles falsificats. Les tasques d'investigació van permetre localitzar un local-magatzem que serviria com a oficina i centre neuràlgic dels investigats per l'emmagatzematge, venda i distribució. Els detinguts havien constituït una societat mercantil a través de la qual operaven de forma "molt professional" i feien la difusió a través de les xarxes socials tant a nivell estatal com internacional, amb uns ingressos anuals d'uns 3 MEUR.

Segons el cos policial, els implicats en la trama utilitzaven el mètode 'dropshipping', pel qual no necessitaven un gran magatzem per guardar la mercaderia ja que les comandes eren enviades directament pel proveïdor situat a la Xina o Turquia directament als destinataris finals. A l'escorcoll efectuat al local-magatzem els agents hi van trobar multitud d'objectes falsificats, principalment samarretes d'equips i seleccions de futbol. També s'ha intervingut una planxa de termo-segellat i un tàser. També es va trobar un 'Flipper Zero', una eina de hardware que pot ser utilitzada per al hackeig, i que permetria accedir de forma no autoritzada a dispositius aliens per robar dades, espiar i causar danys a sistemes i dispositius, entre altres.