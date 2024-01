Un taller del Parc de Nadal de Tarragona explica als infants com triar bones joguines

Un taller del Parc Infantil de Nadal de Tarragona explica als menors quins elements han de tenir en compte per triar bones joguines i fer una compra responsable. Que sigui sostenible, que aporti diferents situacions de joc, que fomenti la creativitat o que no sigui sexista o bèl·lica són algunes de les característiques que es fomenten. L'acció està impulsada per l'Agència Catalana del Consum, que en els últims tres anys ha retirat del mercat 157.000 joguines per diversos incompliments relacionats amb la seguretat. "Tenim massa joguines i poques de bones; moltes s'acumulen en un calaix i no tenen recorregut", ha defensat Magalí Mazzanti, directora creativa de la campanya.

El taller s'anomena 'El joc dels 10 súper consells per al consum responsable de joguines' i consta de deu expositors que exemplifiquen deu consells. En cadascun d'ells hi ha un número i una joguina a l'interior d'una vitrina i resolent les qüestions que els proposen els monitors han de trobar de quin joc es tracta. Des d'un Lego a un avió de paper passant pel clàssic Twister o figures de Playmobil. Josep Rovira, un dels monitors, concreta que els jocs que hi ha de mostra "són un exemple" del que fomenten. Tot plegat mentre esquiven uns fils a mode de teranyina que hi ha repartits per l'espai, per fer l'estona més entretinguda. "Els fem reflexionar sobre què veuen, si la joguina es trencaria, si té peces petites, si seria perillosa o si li podem donar recorregut", ha concretat Mazzanti.

En acabar, els monitors reparteixen una petita "guia de conversa" per seguir amb el debat a casa amb els pares. El fulletó insta a mirar les etiquetes, a decidir sobre si els agrada més jugar sols o amb amics, en quins elements els criden més l'atenció. "Una bona joguina ha d'aportar moltes coses, ens ha de fer pensar, divertir i generar fantasia", ha indicat Mazzanti.

L'activitat es durà a terme fins aquest dijous, últim dia del Parc Infantil de Nadal de Tarragona. De moment, els infants que hi han anat passant surten del taller amb les idees més o menys clares. "Ens han ensenyat a triar les joguines abans de comprar-les per saber si són de la nostra edat o si ens agradaran", ha comentat l'Helena. En canvi, l'Ona, el concepte que ha retingut és "que abans de llençar el tiquet s'ha de comprovar que el joguet estigui bé". I tot seguit, ha reconegut: "la meva mare no ho fa, llença tots els tiquets".

Joguines perilloses

L'Agència Catalana del Consum des del 2021 ha dut a terme 1.641 actuacions inspectores relacionades amb joguines, de les quals 236 han implicat la retirada del mercat d'unitats de producte que presentaven incompliments de seguretat. El director de l'ens, Albert Melià, ha ressaltat que "un dels riscos que es detecta amb més freqüència en les joguines són la presència de peces petites, o parts que es poden desprendre, amb el conseqüent risc d'asfíxia".

Tan bon punt es té coneixement del risc d'un producte, Consum adopta les mesures adients i proporcionades al nivell de risc. Si l'incompliment no és greu i resulta esmenable, pot acordar la immobilització cautelar del producte i la prohibició temporal de la comercialització; quan es tracta d'incompliments greus que no es poden esmenar, opta per la retirada definitiva del mercat o bé el comís i destrucció de totes les unitats.

Algunes de les joguines amb més unitats retirades els darrers anys han estat un joc d'slime, una pasta viscosa de colors per modelar. Se'n van retirar 92.500 unitats per risc d'asfíxia o intoxicació, ja que podia generar peces petites i presentava una quantitat superior a la permesa de ftalats -un compost químic que es fa servir, principalment, com a plastificant-. També s'han retirat 5.667 unitats d'una pilota tova amb material de farciment amb el qual els infants podrien ennuegar-se o una disfressa infantil de pirata (1.814 unitats) que també presentava substàncies volàtils.