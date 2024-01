L’Ajuntament de Tarragona ampliarà els parcs infantils de la plaça Verdaguer i la plaça Josep Maria Salvadó i Urpí

Els parcs infantils del centre de la ciutat s’omplen cada tarda d’infants, els quals gaudeixen d’unes hores de lleure després de sortir del seu centre escolar. Un dels més concorreguts és el de la plaça Verdaguer, que, de vegades, pot semblar una llauna de sardines. Conscients d’aquesta gran afluència, l’Ajuntament de Tarragona ha projectat una ampliació de l’àrea de joc que hi ha a la plaça. Aquest parc infantil no serà l’únic que el consistori engrandirà en els pròxims mesos, sinó que també ho farà amb el de la plaça Josep Maria Salvadó i Urpí.

Aquestes actuacions ja van ser plantejades per l’anterior govern, però no ha estat fins ara que s’han licitat les obres de millora d’aquests equipaments. El projecte, que compta amb un pressupost base de 171.229,15 euros (sense IVA), també inclou la renovació del parc infantil de la Plaça General Domènech Batet i Mestres.

A la també coneguda com la plaça de la Farinera, situada al carrer de Torres Jordi, se subsituiran els elements que hi ha a la zona de joc que queda a tocar de l’entrada de l’Escola El Serrallo. Concretament, es canviaran les tres molles existents per unes que seran aptes per a l’ús de nens amb capacitats diverses. Hi haurà una altra molla per a l’ús simultani de fins a 4 nens i un tobogan inclusiu en forma de locomotora. El termini màxim per a la instal·lació dels elements és de 30 dies des de la signatura del contracte d’adjudicació.

Pel que fa a l’àrea de joc infantil de la plaça Josep Maria Salvadó i Urpí, que té una superfície d’uns 1.500 metres quadrats, es preveu que l’ampliació n’ocupi uns 225. S’instal·larà una estructura multijoc inclusiva per fins a 35 usuaris, així com un altre multijoc amb rampes d’accés i passamans per a infants amb cadires de rodes i caminadors. A més, hi haurà un joc rotatiu (tipus carrusel) i oscil·lant, i una molla individual inclusiva en forma d’animal.

D’altra banda, la nova zona que es crearà per ampliar el parc infantil de la plaça Verdaguer ocuparà uns 120 metres quadrats. Aquesta també comptarà amb una estructura multijoc per a 27 usuaris —de temàtica de contes fantàstics— i una molla individual inclusiva en forma de drac o bèstia. També es col·locarà una caseta de joc amb jardí amb capacitat per a 16 nens.

Superfície de cautxú

Tant en la superfície d’ampliació de plaça Verdaguer com en la de plaça Josep Maria Salvadó i Urpí, s’instal·larà una pel·lícula de cautxú d’entre 30 i 100 mil·límetres de gruix, segons l’alçada de caiguda màxima de cada element de joc. En ambdues actuacions, el termini màxim previst és de 60 dies des de la signatura del corresponent contracte.

Amb aquest projecte, es vol cobrir «la necessitat d’oferir als infants de la ciutat àrees de joc per al seu gaudi siguin quines siguin les seves capacitats, afavorint la inclusió i l’accessibilitat a les mateixes».