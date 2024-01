En Comú Podem s'atorga l'autoria de la línia 43 de l'EMT a Tarragona

El Grup municipal liderat pel conseller Jordi Collado, ha volgut celebrar que la seva petició de posar en marxa una línia de bus directa dels barris de ponent al complex educatiu de la laboral, comenci a funcionar el 8 de gener. Alhora que recorda al govern Viñuales que va ser una reclamació del seu grup municipal, una de les condicions pels pressupostos i una demanda de la ciutadania.

De fet, la coalició morada va fer una roda de premsa el 26 de juliol del 2023 en la que va anunciar que portaria al ple d’aquell mes una moció que reclamava la creació d'una línia directa d'autobús, que connectes els barris de ponent amb el complex educatiu de l'antiga laboral. "Instem al govern de l'Ajuntament que a partir del curs 2023-2024 es creï una nova línia de bus urbà, a través de l'Empresa municipal de Transports de Tarragona, que uneixi directament els Barris de Ponent (tenint en compte l'eix principal i passi per Bonavista, Camp Clar, Torreforta, Icomar i Riuclar) amb el complex Educatiu." Deia explícitament una part del text de la moció.

La moció va ser aprovada per unanimitat al ple de juliol. En plens posteriors el conseller Toni Carmona va preguntar en diverses ocasions a la consellera Sonia Orts per la posada en funcionament de la línia, fins i tot el grup es va reunir amb el Gerent de l’empresa municipal per saber més sobre l’estat de la qüestió.

En Comú Podem ha volgut agrair la feina tècnica i també a les més de 150 persones que van signar en suport de la iniciativa a través d’una web que la formació va obrir per donar suport a la mateixa. “Per ells i elles és tota aquesta feina. Ha declarat Toni Carmona.”