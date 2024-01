Tarragona ja ho té tot a punt per a la Cavalcada de Reis d'enguany

Com cada any, els Reis d'Orient Melcior, Gaspar i Baltasar tornaran a Tarragona per celebrar la Cavalcada i repartir regals a totes les cases de la ciutat durant la nit. Així doncs, arribaran en vaixell al barri marítim del Serrallo i des d’allí portaran les seves carrosses pels carrers principals de la ciutat fins a l’Ajuntament, on rebran les claus de la ciutat de mans de l’alcalde.

L'arribada de Ses Majestats al Serrallo serà a les 18:15h, on els vaixells i barques del Port estaran esperant per saludar-los, a més de 21 salves pirotècniques en honor seu. Tot seguit tindrà lloc un parlament de benvinguda a càrrec de la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos i una salutació per part del Rei Ros Gaspar, des del balcó del Teatret del Serrallo en representació dels Reis d’Orient. Seguidament hi haurà focs artificials de benvinguda i la comitiva es traslladarà fins al punt d’inici de la Cavalcada, a la Plaça dels Infants i al Carrer Reial.

A les 19h, es donarà inici a la Cavalcada dels Reis, que obrirà la Guàrdia Urbana motoritzada i la carrossa del Fanal de la Ciutat de Tarragona, on també veurem la carrossa de l’Estel, que ha guiat Ses Majestats durant tot el viatge, entre moltes d'altres. La comitiva es dirigirà cap a la Plaça dels Carros, carrer Apodaca, Plaça de la Mitja Lluna, el carrer Unió, la Rambla Nova, el carrer Sant Agustí, Portalet fins a arribar a la Plaça de la Font a les 20:30h.

L'arribada a la Plaça de la Font anirà acompanyada de tocs de clarins i timbales per saludar Ses Majestats, fins al moment en què pronunciaran el missatge de pau per a tots els nens i nenes. Un cap acabat el discurs, Melcior, Gaspar i Baltasar, rebran de mans de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, les claus de la ciutat, per tal d’accedir a totes les cases de Tarragona i deixar-hi els regals.