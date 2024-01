Tarragona estrena una sala d’art

Tota la vida he sigut un aficionat a l’art i, en aquesta etapa en què estic ara, he volgut fer alguna cosa relacionada amb la cultura per la ciutat de Tarragona». Així es presenta el tarragoní Enric Batalla, director i impulsor de la nova Galeria La Catedral, que ha obert portes aquest mes de desembre. Enginyer de professió, l’Enric es confessa apassionat de l’art, un interès que l’ha portat a convertir-se també en col·leccionista. El seu nou projecte és una galeria nascuda amb el propòsit de ser un aparador tant per a artistes consagrats com novells. També s’hi faran homenatges i exposicions antològiques, així com mostres d’art alternatiu i experimental, de vídeos, curtmetratges i fotografia. A més, La Catedral també vol oferir el seu espai als infants, facilitant que hi puguin fer exposicions col·lectives. En definitiva, detalla l’Enric, «la idea és generar un bon ambient cultural i pictòric a la ciutat, de manera que les persones que estimen l’art puguin venir lliurement».

La Galeria La Catedral està situada en un espai singular de la Part Alta, al número 7 del carrer del Claustre, i disposa de dues sales. La sala central acull, en aquest moment, una exposició temporal de pintors catalans que formen part del fons de la galeria. A la segona sala hi ha el que l’Enric ha denominat La Vitrina de les Emocions, una zona polivalent on el públic pot viure una experiència sensorial mitjançant la projecció d’obres pictòriques acompanyades d’efectes de llum, so i aromes.

L’Enric Batalla ja està treballant de cara a la inauguració oficial de l’espai, que es farà aquest trimestre, i que tindrà com a exposició inaugural un homenatge als pintors tarragonins contemporanis.

Més endavant s’aniran alternant artistes consagrats i emergents, que seran escollits per un Comitè Artístic. En aquest punt, l’Enric subratlla que el concepte emergent no ha d’estar necessàriament vinculat a la joventut, assegurant que a la Galeria també estan oberts a persones veteranes que hagin descobert el seu talent en la maduresa.

Tot plegat, explica el galerista, plantejat «més com una obra cultural que com un negoci», tot assegurant tenir plena consciència que «el món de l’art és difícil», però també que la seva voluntat és «generar un ambient amable per a la gent que se l’estima». En aquest sentit, la Galeria també vol ser punt de trobada per a la celebració de conferències i seminaris. Així mateix, també vol posar a disposició del públic el seu extens fons documental, afavorint així la investigació en el camp artístic.