L’Hospital Joan XXIII posa en funcionament les UCI 2 i 3, amb 12 boxs nous

La Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, completa la fase 2 d’obres amb l’obertura de les UCI 2 i 3, contigües a l'UCI 1, amb 12 nous llits, que en total les UCI sumen 24 llits. .

Els nous boxs de les UCI 2 i 3 compten amb tecnologia d’última generació, igual que els de l’UCI 1, alhora que ofereixen les millors prestacions per donar resposta al projecte d’humanització de l’UCI de l’Hospital Joan XXIII. D’altra banda, els professionals consideren cabdal que les tres UCI ja estiguin plenament operatives i situades en la mateixa ubicació, ja que aquesta disposició afavoreix els circuits de treball i contribueix a una major eficiència.

La nova UCI de l'Hospital Joan XXIII destaca pels dispositius mèdics d'última generació utilitzats per a tractament i monitoratge. S'ha implementat en tots els espais un disseny modern i ergonòmic, que prioritza la comoditat dels pacients i també dels seus familiars, amb l'objectiu de propiciar una proximitat entre els professionals i els pacients salvaguardant, alhora, la seva intimitat. Aquesta innovadora tecnologia ha estat desenvolupada amb la contribució directa dels professionals de l’UCI. La inversió feta per a aquestes noves UCI 2 i 3 ha estat d'1.692.671,20 € per a l’obra, i d’1.500.000,00 € per a l’equipament.

Imatge dels nous boxes de l'UCI de l'Hospital Universitari Joan XXIII.Cedida