Carles Magrané es converteix en el director de la nova etapa del Diari Més

Des d’aquest dilluns, 1 de gener, Carles Magrané és el nou director del Diari Més. Magrané ha estat nomenat màxim responsable dels continguts informatius del diari en substitució de Sílvia Jiménez, que ha ocupat el càrrec els últims quinze anys. La designació de Magrané al capdavant de la publicació és un pas més del procés de transformació iniciat amb la incorporació de Marc Just com a Director General de l’empresa editora, Tamediaxa SA, l’any 2022.

Durant l’any 2023, s’ha renovat l’estètica i el format de la publicació, en paral·lel al canvi en l’àrea digital, amb la incorporació d’un nou CMS (gestor de continguts) de prestigi, com és Xalok. Aquesta plataforma té presència en grans mitjans d’Amèrica del Sud i també de l’Estat espanyol i juntament amb les publicacions del Grup Segre, s’ha adequat una versió pensada per a publicacions de proximitat, com és el cas del Diari Més.

Aquest 2024, l’empresa vol continuar el procés de transformació que ha de culminar amb un augment de la paginació i de la presència del mitjà arreu del Camp de Tarragona. Carles Magrané va ser l’encarregat de gestionar la renovació del disseny del diari, que va culminar el passat novembre, i, ara, ha estat escollit per encapçalar el projecte en aquesta nova etapa.

El mateix Magrané indica que «la nostra és una publicació completament consolidada al Camp de Tarragona i, especialment a les ciutats de Tarragona i Reus. Ens cal, però, fer un pas més. Tenim una estructura molt ajustada a la realitat del mitjà i això provoca que sovint costi mantenir una línia de continuïtat sostinguda. Ara, amb el nou director general, Marc Just, l’empresa ha decidit emprendre els canvis estructurals per a posar-hi remei».

Segons Magrané, «cal guanyar influència, estar més present en els sectors rellevants de la vida social i política de les nostres comunitats. I, a més, com hem fet des del principi, ho farem estrictament en català. Aquest és un valor que hem de defensar i que hem d’aportar com a signe d’identitat afegit».

Ens trobem en un context en què hi ha un extens debat al voltant de la normalització lingüística o el model d’aprenentatge (del qual el llenguatge n’és un element determinant). En aquest sentit, segons el nou director del Diari Més, «nosaltres hem fet i encara podem fer molt més en la normalització d’un model lingüístic que ens defineix com a país i com a cultura pròpia. No podem renunciar-hi. I ho volem fer sense confrontacions o falsos negacionismes. Som un exemple de què és viable fer una premsa en català que sigui rendible i que interessi a un ventall de població molt ampli».

La clau per aconseguir-ho rau en el treball dels periodistes: «La nostra és una redacció molt jove i amb un enorme potencial», explica Magrané. El director aportarà la seva experiència en aquesta nova etapa del projecte: «Són gent amb molt de talent, que ja ha començat a fer-lo evident. El que jo els puc aportar és el meu bagatge acumulat —d’alguna cosa ha de servir l’edat— que ajudi a millorar les seves capacitats. Amb això, el que aconseguirem és millorar el mitjà i oferir un producte encara millor». Durant l’any la redacció s’ampliarà d’acord amb el mateix procés de creixement de la publicació.

«Encara som una excepció, una rara avis en el sector de la comunicació en català. Però això no ens fa sentir fora de lloc. Ben al contrari, hem de sentir-nos orgullosos de ser l’única publicació gratuïta diària en català, no tan sols del Camp de Tarragona, sinó de tot Catalunya». En un moment en què la premsa escrita està perdent lectors de manera inexorable, «nosaltres hem establert un nou marc que posa d’acord a anunciants i a lectors. Som la seva publicació informativa de proximitat».

Bagatge professional

Carles Magrané (Tarragona, 1968) va iniciar-se en el món de la comunicació a l’emissora local de Valls, Ràdio Capital de l’Alt Camp. Va ser el primer director del setmanari El Vallenc i després es va convertir en el responsable dels informatius de l’emissora Ràdio Valls, aleshores dins la Cadena 13.

A Valls, va continuar la seva tasca al setmanari El Pati, on va acabar ocupant el càrrec de sotsdirector. La seva tasca professional va continuar a Tarragona, incorporant-se a l’edició local del diari El Punt. Allà, va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat fins a assumir l’edició de Tarragona del periòdic.

Posteriorment, va integrar-se en l’equip de l’aleshores nova emissora de televisió local Més TV a Tarragona, on va encarregar-se dels informatius durant uns anys. Dins la mateixa empresa es va decidir apostar per la creació de publicacions escrites i es va engegar una edició setmanal amb el nom de Més Tarragona, que acabaria sent l’embrió del projecte d’edició diària. L’expansió del projecte va fer que es generessin fins a 13 capçaleres diferents amb el nom del Més, i Magrané es va encarregar de la gestió i el tancament des de la seu central a Sant Just Desvern.

Coberta aquesta etapa, es va incorporar com a Cap de Redacció del Diari de Tarragona. D’allà, va saltar novament a l’empresa editora del Diari Més, que havia canviat de propietaris. Des d’aleshores, s’ha encarregat de la producció editorial i el 2016 va assumir la direcció de l’edició digital.