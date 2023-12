La Fundació Bonanit de Tarragona ofereix un sopar familiar de Cap d'Any a vint sensesostre per afrontar la solitud

La Fundació Bonanit de Tarragona ofereix un sopar de Cap d'Any en un ambient familiar a una vintena de sensesostre que s'allotgen en aquesta institució. La iniciativa, que ja acumula una dècada d'història, pretén ajudar els usuaris a afrontar la solitud durant dates assenyalades de Nadal, com el 24 o el 31 de desembre. «Són dies dolents per estar sol; hi ha gent que no té ningú, ni tan sols que els feliciti les festes. Aquí venen i es troben com si entressin al menjador d'una casa, se'ls hi dona caliu, estima i companyia», ha afirmat la Loli Santillana, treballadora a la Fundació Bonanit. Segons l'entitat, s'han atès unes 500 persones sense llar i s'ha registrat un 85% d'ocupació al llarg del 2023, unes dades similars a anys anteriors.

Entrants variats, lluç a la basca, torrons, tronc de Nadal i raïm. És el menú que ja té a punt la Fundació Bonanit per acomiadar l'any i que gaudirà una vintena de persones sense llar que pernocten en l'immoble situat a la plaça de les Peixateries Velles de Tarragona. La iniciativa és possible des de fa deu anys per les donacions de particulars i la feina de voluntaris, que s'encarreguen de preparar-ho tot per oferir un àpat calent i companyia en una data destacada en el calendari. L'objectiu és precisament aquest, donar una oportunitat als usuaris per compartir una estona plegats en un dia assenyalat en les festes nadalenques.

«Ells viuen també l'ambient de Nadal i moltes vegades estan una mica desencisats. La idea és afavorir que tinguin un moment familiar i puguin socialitzar entre ells», ha assenyalat a l'ACN el director de la Fundació Bonanit, Josep Maria Carreto. Cada usuari pot pernoctar catorze nits seguides en aquest espai i demanar-hi plaça cada tres mesos. En aquest context, Carreto ha apuntat que alguns dels participants han intentat «quadrar» la seva estada per coincidir amb aquesta celebració. Com és habitual, la institució ofereix un àpat especial els dies 24 i 31 de desembre.

L'experiència que es busca apropar és la mateixa que es viu aquests dies en els menjadors on es reuneixen les famílies. «Es fa d'una altra manera, però com es podria fer en qualsevol casa. Pararem les taules, menjarem entremesos, repartirem torrons, cantarem nadales, veurem la televisió... com en qualsevol família, però de vint-i-molts, som una família gran», ha asseverat la Loli Santillana, treballadora de la fundació. Juntament amb una voluntària que s'ocupa de les entrevistes als usuaris, és una de les persones més veteranes a la institució. Tot i que la fundació està activa des del 2006, els àpats de Nadal es van començar a celebrar a partir del 2013.

Un 2023 similar a anys anteriors

Segons Carreto, durant tot el 2023 s'han atès unes 500 persones sense llar, una xifra que es mou en els paràmetres «habituals» a la d'anys anteriors. L'ocupació mitjana s'ha situat entre el 85% i el 90%, majoritàriament homes. Actualment, l'espai ofereix setze places per a homes i quatre llits per a dones separats en habitacions compartides, a més d'àpats diaris i servei de bugaderia, així com accés a banys i dutxes.

La fundació es marca com a repte de futur augmentar la capacitat d'atenció de l'alberg, que està operatiu tot l'any excepte el mes d'agost. Entre altres mesures, s'està estudiant la possibilitat d'avançar les hores d'atenció als usuaris, una circumstància que vindrà determinada per la capacitat econòmica i de recursos humans de la institució. Ara per ara, a la fundació hi treballen tres monitors de nit, dues persones de reforç i una treballadora de la neteja.