Més de 15.000 persones fan ús del Centre Cultural Antic Ajuntament

El Centre Cultural Antic Ajuntament fa balanç del seu primer any de vida. Des del passat mes de gener d’aquest 2023 que finalitza, un total de 15.763 persones han fet ús del nou espai cultural. L’Antic Ajuntament, ubicat a la Part Alta, obria les seves portes de manera continuada amb l’objectiu d’oferir un centre cultural de proximitat per promoure el desenvolupament artístic i creatiu de la ciutadania centrat en el suport a la pràctica cultural a partir de la cessió d’espais i de materials així com programant activitats formatives per al foment de la pràctica cultural i l’expressió artística.

Tal com va explicar la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, «estem molt satisfets del funcionament d’aquest espai durant el seu primer any de vida. Creiem que ha dinamitzat i ha impulsat la cultura de la ciutat». Ramos va afirmar que «aquest primer any ha permès unes primeres passes en un nou plantejament cultural i la participació de la ciutat en la Cultura. El Centre Cultural Antic Ajuntament ha servit en aquest primer any d’escenari, d’espai de reflexió, exhibició, d’assajos, reunions... En definitiva, una nova manera de fer cultura i ha permès duu a terme iniciatives que no tenien on fer-se abans de la seva obertura».

Els mesos de més participació han estat el juny, amb més de 2.200 usuaris, seguit de setembre, amb més de 1.900 usuaris, març, amb més de 1.800, i octubre i novembre, amb uns 1.700. Durant el primer any, el centre ha acollit més de 500 activitats culturals en petit format de tot tipus entre presentacions de llibres, xerrades de temàtica diversa, activitat de la Casa de les Lletres tant de la Tardor Literària com de la Primavera Literària, visites a l’edifici, espectacles de monòlegs, concerts de petit format, actuacions de dansa i tallers de teatre infantil i juvenil i de fotografia. Durant el 2023, un total de 25 entitats de la ciutat entre culturals, ecologistes, esportives, associacions veïnals i agrupacions han fet ús de les instal·lacions del Centre Cultural Antic Ajuntament.