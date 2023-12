ERC titlla el Pam a Pam de «fracàs» i critica que «no hi ha planificació»

«El Pam a Pam és un fracàs estrepitós». Així de contundent es va mostrar ahir el conseller d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig. L’edil criticava que «més que una idea de netejar la ciutat amb una determinada estratègia, el que hi ha és una idea de propaganda». Respecte a això, els republicans denuncien que el govern encara no ha respost a la demanda que va fer ERC fa uns mesos per saber quant s’ha gastat en la publicitat del Pam a Pam. «No només la ciutat està bruta, sinó que tampoc hi ha transparència», etzibava la portaveu del grup municipal, Maria Roig.

Segons Esquerra, un dels problemes més greus és que «no hi ha planificació». En aquest sentit, Roig apuntava que el govern no els ha entregat cap «calendarització» de les futures actuacions. «Per tant, creiem que estan improvisant», afirmava. Per la seva part, Puig criticava la «descoordinació» per part dels departaments implicats en el Pam a Pam. D’altra banda, apuntava que totes les actuacions s’han centrat als barris de Ponent, on, a més, «no estan satisfets».

Així, el conseller denuncia que el govern «ha oblidat el conjunt de la ciutat, especialment el centre i Llevant». «L’obligació de l’Ajuntament és netejar a tota la ciutat, assegurava l’edil, qui demanava que «es torni a actuar a les zones que més ho necessiten». Puig també instava els socialistes a «apretar a l’empresa adjudicatària de la brossa, mentre no hi ha un nou contracte, perquè faci la seva feina perfectament al barri de la Floresta, de Ferran, de Sant Salvador o al centre.