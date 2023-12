Tarragona és la setena ciutat més poblada de Catalunya

Tarragona és, actualment, la setena ciutat de Catalunya en població. Segons dades oficials del padró a 1 de gener del 2023, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la població té 138.262 habitants, pocs menys que Lleida (143.094) i una mica més que Mataró (129.870). Reus, per la seva banda, tanca el TOP-10 de ciutats catalanes amb 108.479 habitants just per sobre de Girona, que en té 104.320.

Una de les principals novetats del nou padró, és que Badalona supera Terrassa i torna a ser la tercera ciutat de Catalunya per primer cop des del 2017. Ambdues ciutats han mantingut una pugna per ser la tercera ciutat de Catalunya els darrers anys. La ciutat del Barcelonès havia ocupat aquesta plaça durant dècades fins que la cocapital del Vallès Occidental, que va avançar Sabadell en el quart lloc el 2007, va superar-la el 2017 per entrar al podi.

Sabadell continua quarta, retallant distàncies amb les altres dues ciutats metropolitanes, a causa de l'increment d'un 1,2% de població al llarg del 2022. A una distància significativa, Lleida és sisena un any més, amb 143.094 habitants, i Tarragona se li apropa, amb 138.262 i un increment interanual del 2,5%. Mataró (129.870), Santa Coloma de Gramenet (119.862) i Reus (108.479) tanquen el rànquing de les deu ciutats catalanes més grans.

A l'altra banda de la balança, Gisclareny (Berguedà) continua un any més com a poble més petit del país, i ho és ininterrompudament des del 2017. Ja ho havia estat fins al 2002, quan Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà) va registrar menys empadronats i va ostentar el títol de municipi menys poblat durant una dècada i mitja.

Entre els municipis tarragonins, el menys poblat és la Febró, al Baix Camp, que compta amb un padró de només 38 habitants, esdevenint el tercer municipi menys poblat de Catalunya. Tres municipis tarragonins més entren al TOP-10 de pobles menys poblats de Catalunya. Es tracta de tres municipis situats a la Conca de Barberà: Senan (44 habitants, comparteix la cinquena posició), Forès (47 habitants, comparteix la setena posició) i Savallà del Comtat (53 habitants, novè municipi menys poblat de Catalunya).