El Pessebre de Ca la Rosona, una joia (no tan) amagada

Darrere de les reixes del finestró de Ca la Rosona, un habitatge que fa cantó entre el carrer de Sant Pere i la plaça de Sant Magí, al Serrallo de Tarragona, ha tornat a aparèixer un pessebre.

Aquest muntatge és fruit del treball tossut i desinteressat d’una tríada d’artistes i amics: Jordi Vidal, Marc Ferré i Joan Serramià, que l’any passat van muntar aquest pessebre per primera vegada i enguany han volgut repetir perquè, tal com assegura el Marc, «va anar molt bé, va baixar molta gent a veure’l i va agradar molt». Enguany hi han tornat, amb la complicitat de l’Associació de Veïns del Serrallo i la col·laboració de persones com Alba Pocurull.

El pessebre de Ca la Rosona el conformen una quarantena de figures fetes per l’escultor i joier Joan Serramià, que es troben repartides per les diverses escenes, entre les quals hi ha el tradicional Naixement, l’Anunciació i l’Adoració dels Reis. Tot plegat, amanit amb diverses picades d’ull a la societat Tarragonina, representada en figures com la mateixa Rosona o els Diables Voramar. Enguany, com a novetat, s’ha ampliat la zona dedicada al mar i s’hi han col·locat dues peces noves: una barca de vela llatina i una barca d’arrossegament, gràcies a la donació del serrallenc Martí de Ca la Guita. Amb elles, i amb un assortit de caixes de peix acabat de pescar, el pessebre de Ca la Rosona vol retre un homenatge al món pescador. La barca d’arrossegament no és l’única llicència històrica que s’han permès: enguany, el pessebre també incorpora un racó on s’està elaborant cava. Aquest, i molts altres detalls, fan que contemplar el pessebre de Ca la Rosona sigui un exercici prou divertit per a la canalla i els grans, que es poden entretenir buscant el caganer, identificant les constel· lacions que es dibuixen al cel estrellat, o trobant l’os de pernil que va quedar del pernil de l’any passat.

«El que ens agradaria és que altra gent del Serrallo també fes el seu pessebre, i que ens convertíssim en el barri de pescadors més pessebrístic de Catalunya», explica el Joan. Ell assegura que tothom ho podria fer: «De pessebres n’hi ha de molts tipus, i per a mi és tan bonic un pessebre que està fet en deu minuts com el més elaborat del món». Si cal, asseguren, ells s’ofereixen a ajudar a qui convingui.

El pessebre es pot visitar tot el dia, fins passat Reis, i disposa d’una guardiola on fer donacions.