L’Ajuntament de Tarragona decidirà si manté la bonificació als preus de l’EMT

El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transport de Tarragona (EMT) decidirà si manté la bonificació del 20% als preus del transport públic de l’EMT.

El consistori ho determinarà després de saber que el govern estatal mantindrà la bonificació del 30% que ha aplicat durant el darrer any. La mesura es va aprovar ahir el Consell de Ministres i forma part de la pròrroga de mesures per combatre els efectes de la inflació. Tot i això, el descompte de l’Estat ha de venir acompanyat d’una bonificació complementària de les administracions autonòmiques o locals que arribi fins, mínim, el 50%.

Condició sine qua non

En les darreres setmanes, el govern municipal ha mostrat la voluntat de mantenir la seva implicació si el govern del país mantenia la seva. Per aquest motiu, tot apunta que el Consell d’Administració aprovarà mantenir les mateixes tarifes que enguany per als trajectes en autobús.

D’aquesta forma, el bitllet senzill seguirà costant 1,60 euros, la T-50/45 mantindrà els 11,30 euros per a empadronats i els 15,10 euros per a qui no ho sigui, i la T-Tarraco seguirà tenint un cost de 15,55 euros i 20,75 euros respectivament. Pel que fa a la T-Jove el preu continuarà en 7,30 euros per a empadronats i de 9,75 euros pels ciutadans que no hi siguin, mentre que la T-20/90 continuarà amb la tarifa de 6 euros i 8 euros en els mateixos casos.