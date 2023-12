La CUP presenta al·legacions al pressupost que l’Ajuntament ha aprovat inicialment per al 2024

La CUP ha presentat al·legacions als pressupostos de l’Ajuntament de Tarragona per al 2024 «per la manca de transparència, la persecució política, el retorn de favors, la xarxa clientelar i la manca de despesa social».

Entre d’altres, la formació independentista reclama que les partides es controlin des de les àrees assignades i competencials de cada conselleria. «S’atorguen projectes culturals o promocionals a àrees com Hisenda o Alcaldia», afirmen.

També critiquen la forma de repartir els plusos de nocturnitat i gratificacions, que passa de 100.000 a 400.000 euros, i que «la rebaixa de pressupost no repercutirà als sous dels consellers». A més, exigeixen desglossar les partides destinades a les indemnitzacions per defensa jurídica (150.000 euros) i al pagament de lloguers.

Les al·legacions es debatran avui en un ple extraordinari, en el qual es votarà l’aprovació definitiva del pressupost del 2024, així com la del modificatiu de crèdit per recuperar 4 milions d’euros adormits per destinar-los a inversions.