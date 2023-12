El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona reivindica el Llibre de l'Edifici per evitar patologies

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT) reivindica que el Llibre de l'Edifici és una "eina imprescindible" per prevenir patologies greus als habitatges. Aquesta figura analitza les prestacions dels immobles en matèria d'accessibilitat, confort, seguretat i eficiència energètica i permet estalviar en "el manteniment, ús i millora" de l'habitatge. Segons dades de l'INE (Institut Nacional d'Estadística) la llar va suposar un 32,4% de la despesa mitjana de les famílies espanyoles. El COAATT recorda que el domicili és on les persones passen el 62,3% del temps diari i que cal tenir-lo "en les millors condicions possibles".

El COAATT disposa d'una eina molt útil per crear el Llibre de l'Edifici. És el portal Obres amb Garantia on es pot sol·licitar aquest document i conèixer "altres aspectes importants com les ajudes per a les comunitats de propietaris a través dels fons Next Generation".