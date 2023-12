Apaguen un vehicle incendiat a la A-7 a Tarragona

Els Bombers han rebut a les 17.05 hores l'avís d'un vehicle que treia molt de fum que circulava per la A-7 a l'altura de Tarragona. El vehicle s'ha aturat al voral de la via en el seu pas per davant del Campus Catalunya de la URV, a Tarragona, on han acudit els serveis d'emergència.

Fins a tres dotacions de Bombers han treballat en l'extinció de les flames, una tasca que ha requerit tallar la via durant uns minuts. A les 17:19 hores, menys de 15 minuts després del primer avís, el cos ha donat per apagades les flames i ha restablert la circulació.