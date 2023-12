El Tinglado 1 del Port de Tarragona, nou escenari de ‘Nadal de Somni’ amb ‘La Fàbrica de les Joguines’

El Moll de Costa del Port de Tarragona torna a ser l’escenari de ‘Nadal de Somni’ que té com a eix central aquesta setmana el Tinglado 1 amb ‘La Fàbrica de les Joguines’ del 27 al 30 de desembre. La proposta nadalenca té noves iniciatives que permeten gaudir d’activitats culturals, artístiques i familiars durant quatre dies. Enguany, s’han incorporat nous espais per desenvolupar la creativitat, la sostenibilitat i la cooperació. Des de l’espai nadó, a jocs artesanals fets amb fusta, la fàbrica de joguines, els passejos amb golondrina, pintacares o espectacles de circ, màgia, contes i música. A més, hi haurà un mercadet de Nadal i gastronòmic al voltant dels espais portuaris i un DJ cada dia a la placeta del mateix Tinglado 1 que amenitzarà les jornades nadalenques.

Avui dimecres, 27 de desembre, s’enceta ‘La Fàbrica de les Joguines’ al Tinglado 1 del Moll de Costa, dins de ‘Nadal de Somi’, una proposta lúdica per a aquesta setmana nadalenca. El singular espai portuari es converteix en un contenidor d’experiències i sensacions per a tots els públics: ‘La Fàbrica de les Joguines’, amb un espai per a fer joguines tot fabricant-les amb materials recuperats i reciclats. L’espai acollirà cada dia una temàtica diferents (circ, música, màgia i contes) i un objectiu diferent en els tallers amb la finalitat d’ajudar els Reis d’Orient a tenir totes les joguines preparades tot fabricant joguines amb materials reciclats o recuperats.

Durant quatre dies, del 27 al 30 de desembre, el Tinglado 1 acull diverses activitats familiars amb un eix temàtic diferent cada dia: dimecres 27, la fàbrica de les joguines es vesteix de circ; dijous 28, s’emplenarà de màgia; divendres 29, s’omplirà de contes, i dissabte 30, acollirà la música.

A l’emblemàtic tinglado hi haurà un espai nadó per tal de donar servei a les necessitats dels nadons de la casa, jocs artesanals fets de fusta, la fàbrica de les joguines amb la creació de joguines, l’activitat circense Petit o gran i Versus, pintacares, les activitats Rubinstein, l’inventor màgic, Sorprenentment Màgic amb el Mag Gerard, Carrer del Mar de Genovesa Teatre, La Petita Brownie ens porta en Patufet, Les princeses barbudes, Peti qui Peti, dels Ambauka o El gran i sorprenent Elefant dels Bangaluru.

I, com a espectacles de carrer, a la placeta davant del Tinglado 1 hi haurà el Teatre arrossegat de Catalunya, DJ Jobo Fesno, DJ Jordi Gilabert, DJ Lobo i DJ Rayo. També s’han organitzat passejos reials amb la golondrina des de l’Escala Reial.