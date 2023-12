El personal de Correus de Tarragona i Reus, saturat davant l’excés de paquets a repartir

«Estem treballant sota mínims». Amb aquesta afirmació, Albert Sabaté, treballador de la Unitat de Repartiment (UR) de Correus de Tarragona i portaveu del sindicat CGT, descriu la precària situació dels repartidors a la ciutat. L’acumulació de productes provoca que cartes com citacions judicials o visites mèdiques, no arribin a temps als seus destinataris.

Sabaté denúncia que la direcció els obligui a prioritzar la paqueteria d’empreses externes com Amazon, el que potencia l’acumulació d’stock.

Aquesta situació també s’està vivint des d’una altra UR, situada a Reus. Rubén Masmano, també portaveu de CGT, explica que la decisió de prioritzar paqueteria externa prové del desig de Correus de «privatitzar-se i entrar en competència amb altres empreses de repartiments». Masmano afirma que això no s’hauria de permetre, ja que «som una empresa pública, i tenim entregues més importants que un paquet amb una samarreta». En relació amb això, Sabaté declara que «ens estan fent competir amb empreses com Seur o Amazon, on els treballadors laboren 12 hores diàries».

Ambdós delegats plantegen el segon problema en aquesta equació: la falta de personal. Masmano se centra en la pressió que tenen per repartir-ho tot en un dia: «Al final el que fem és treballar malament, no respectem les normes de circulació perquè si no no podem assumir el volum de feina». Mentrestant, Sabaté remarca que «un repartidor fa la feina de dos carters», i que molts treballadors han de començar abans i marxar després de l’horari laboral marcat.

D’altra banda, el delegat de CGT a Reus també concreta que l’empresa no cobreix les vacants dels treballadors que estan de baixa o han agafat vacances, cosa que va passar a l’estiu: «Ara tenim sort perquè no estem al nivell de saturació de la campanya estival, però perquè, casualment, no ens falta cap company». Per la seva banda, Sabaté explica que en el Pont de desembre van estar més saturats que ara, però que la previsió és que els torni a passar el mateix durant les dates de Reis.

Fins ara, la solució de l’empresa per a cobrir la falta de personal ha estat oferir hores extres remunerades en dates en què el personal té festa, com el 24 de desembre.

Accions sindicals

Masmano relata que fa cinc anys que duen a terme vagues i concentracions per demanar millores laborals, i que no pararan fins a aconseguir-les. D’altra banda, Sabaté esperarà a les eleccions sindicals del mes vinent perquè CGT obtingui més força en el comitè d’empresa i, així, «frenar l’escalada de privatització».