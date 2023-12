El Pam a Pam de Tarragona tanca el primer trimestre amb un miler d'actuacions

El projecte Pam a Pam finalitza el seu primer trimestre centrat especialment als barris de Ponent. Han estat 11 setmanes intenses de feina des del seu inici, el passat mes d’octubre, en què les tres potes del Pam a Pam – Neteja, Seguretat Vial i Dignificació de l’Espai – han intervingut als diferents barris de Ponent començant a Parc Riuclar, l’Albada i la Floresta, passant per Bonavista, Buenos Aires, Icomar, Torreforta, La Granja i la Zona esportiva i Rambla Nord de Camp Clar.

El Pam a Pam naixia com a projecte de proximitat amb la intenció d’intervenir en els diferents barris de la ciutat de manera intensiva per diagnosticar i reparar tot allò que fos necessari en matèria de neteja, pintura, jardineria, voreres, carreteres i enllumenat.

Aquest matí, el conseller d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro i la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts han fet balanç d’aquest primer trimestre de treball focalitzat en Ponent. El conseller García de Castro, ha valorat molt positivament la feina feta durant aquest primer trimestre de treball i ha expressat que “s’ha fet molt bona feina i és motiu d’orgull ja que aquest nivell d’actuacions en dignificació de l’espai públic no s’havia fet mai”. García de Castro ha destacat i ha agraït “el nivell d’implicació per part de tots els treballadors dels diferents departaments municipals”.

Cal recordar que les tasques del projecte Pam a Pam són dutes a terme de manera coordinada per un total d’11 departaments i àrees municipals amb la implicació de fins a 35 persones treballadores pertanyents a Neteja Pública, la Brigada Municipal, FCC, EMATSA, UTE Jardiners de Tarragona, Aparcaments, EMT, Brigada d’Intervenció Ràpida, Mobilitat, SECE i Guàrdia Urbana.

La consellera Orts també ha valorat “el primer trimestre del Pam a Pam de manera altament positiva, estem molt contents de la feina duta a terme i sobretot per la coordinació que es fa dia a dia, que no es fàcil, però que ens està permetent desplegar el Pam a Pam de manera simultània per poder avançar en les tres potes de treball”. La consellera Orts ha remarcat que “estem acomplint amb el calendari previst en un inici i fins i tot, en algunes ocasions, ens hem avançat a les dates plantejades per algunes zones” i ha detallat que “treballem amb un calendari viu i no volem que sigui entès com una única repassada l’any ja que es pretén que, un cop feta aquesta neteja intensiva, després es tingui en compte i es facin treballs de manteniment de manera periòdica”.

Més d’un miler d’actuacions en 11 setmanes

En total, durant aquestes primeres 11 setmanes, s’han netejat a fons 150 carrers, s’han realitzat 303 actuacions entre reparacions d’asfalt i panots de voreres per part de la Brigada d’Intervenció Ràpida i s’han repintat més de 250 bancs per part de personal contractat per l’SMO. Dins la pota de Seguretat Vial s’han pintat més de 150 passos de vianants i altres senyalitzacions tant horitzontals com verticals, així com també més de 60 parades d’autobús.

Dins la pota de la Dignificació de l’Espai, s’han realitzat més de 120 actuacions per part d’UTE Jardiners de Tarragona als espais verds consistents en treballs de realçat d’arbres, arranjament de parterres i plantacions. En aquest sentit s’ha actuat fent neteja, eliminació de males herbes i exemplars morts i algunes plantacions sobre totes les zones verdes de La Floresta, L’Albada, Parc Riu Clar, Bonavista, Buenos Aires i també a Llevant a les urbanitzacions de Molnars, Solimar, Entrepins, Escorpí i Pinetell.

Uns altres dels principals treballs duts a terme en aquest cas per part d’EMATSA ha estat la inspecció de fins a 12 km de clavegueram mitjançant càmera mai feta abans, la neteja d’embornals a tots els carrers i reparacions de centenars de tapes de pou i així com actuacions d’obra tant d’embornals com de tapes arranjades dels barris de La Floresta, L’Albada, Parc RIu Clar, Bonavista, Buenos Aires, Icomar, Riu Clar, Torreforta, La Granja i Zona espotiva, Ramba Nord de Camp Clar.

El Pam a Pam continua a altres zones de la ciutat

Durant les darreres setmanes, a banda de Ponent també alguna de les potes ha començat a treballar també a les urbanitzacions de Llevant entre Molnars-Solimar, Entrepins, Escopí, Pinetell i La Mora. D’altra banda, la BIR està treballant ja l’avinguda Catalalunya i a Marquès de Montoliu, arranjant panots, voreres i clots d’asfalt.

A partir de mitjans de gener, la pota de Neteja es traslladarà al barri del Port (Carrer Orosi i plaça dels Infants), la pota de Seguretat Vial començarà els treballs a Sant Pere i Sant Pau i la pota 3 de Dignificació està previst que es desplaci a la zona d’Eixample Nord.