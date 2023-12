131 ciutadans han estat admesos per a opositar per una de les 22 noves places d’agent al cos de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

El passat novembre va finalitzar el termini de presentació de candidatures i en les pròximes setmanes es durà a terme el procés de selecció. Tot i això, 61 candidats també podrien acabar entrant si acrediten els coneixements de nivell intermedi de llengua catalana.

Abans, els candidats han d’abonar 22 euros per adquirir el dret a examinar-se. L’examen per assolir una plaça a la Guàrdia Urbana es divideix en cinc proves. D’una banda, els aspirants fan un exercici de coneixements culturals i un altre de coneixements de llengua catalana. Després, han de superar unes proves físiques, que inclouen el salt horitzontal, la cursa de velocitat, un circuit de natació, el llançament de pilota medicinal i la course navette.Per acabar l’examen, els candidats passen unes proves psicotècniques i unes proves mèdiques.

Els aspirants que obtinguin la millor puntuació passaran a la segona fase de les proves, que consisteixen en fer un curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i superar un període de pràctiques de 12 mesos treballant a la ciutat.

Transformació del cos

Aquesta ampliació s’emmarca en la transformació que està vivint la Guàrdia Urbana. Més enllà d’aquests 22 agents, s’espera dotar el cos de 17 caporals, 5 sergents, 2 subinspectors i un inspector fins a l’agost de l’any vinent.

En aquest sentit, el govern municipal veu l’increment de plantilla com la principal solució als problemes d’inseguretat a la ciutat.