L’augment d’infeccions respiratòries obliga a tancar set quiròfans a l’Hospital Joan XXIII

Les Infeccions Respiratòries Agudes (IRA) estan creixent considerablement a Catalunya en les darreres setmanes. Aquest augment de casos ha provocat situacions de col·lapse a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, fins a arribar al punt d’haver de tancar quiròfans de manera temporal.

Aquesta situació es va produir el 21 de desembre, quan set sales quirúrgiques es van tancar durant tot el dia per «respondre a la demanda urgent relacionada amb infeccions respiratòries», segons expliquen fonts de la direcció del centre sanitari. En aquest cas, es va tractar exclusivament de cirurgies programades. «Són mesures que poden donar-se en aquesta època de l’any i que s’adopten per garantir el benestar dels pacients i l’ús eficient dels recursos», afegeixen les mateixes fonts. El tancament es va allargar durant tot el dia i actualment ja estan restablerts els serveis quirúrgics.

Col·lapse a urgències

En aquest sentit, en els darrers dies també s’ha utilitzat el pont que connecta el servei d’urgències de l’edifici C per col·locar-hi llits de pacients. «Realment és una zona de pas de treballadors i no una zona d’atenció a pacients», exposen fonts dels treballadors de l’hospital. La situació va provocar queixes dels usuaris per la baixa temperatura de l’espai. Tot i això, aquesta mesura excepcional no és el primer cop que es pren. «L’any passat vam patir unes circumstàncies molt semblants», exposen les fonts.

En efecte, els professionals del centre afirmen que la conjuntura actual «és una situació que es desborda, però que alhora es normalitza». «Els treballadors ens hem d’apretar, però això fa evident que hi ha un problema de falta de professionals», expliquen fonts dels sanitaris.

Al conjunt de Catalunya les infeccions respiratòries han passat dels 68.019 casos de la setmana de l’11 al 17 de desembre als 71.674 de la darrera setmana, segons l’última actualització del portal del Departament de Salut Sivic. La taxa d’IRA és de 909 afectats per 100.000 habitants i la grip és l’origen més freqüent de les infeccions, amb un 22,6% de les mostres, seguit del rinovirus (17,9%), el covid (14,6%) i el virus sincicial respiratori (VRS) (13,2%).

Els casos en nens es doblen

Entre aquestes dades destaca el creixement de la grip en la població pediàtrica d’una setmana a l’altre, ja que es dobla en la franja de 0 a 4 anys i fins i tot són més del doble en la de 5 a 14 anys.

Així doncs, els casos de grip en els petits d’entre 0 i 4 anys passa de 445 a 992 aquesta última setmana. Pel que fa als menors de 5 a 14 anys, creixen dels 623 casos a 1.413. La grip és el virus més circulant entre la població pediàtrica, amb un 42%. Per darrere se situa el VRS, amb un 18,8%. «Els petits tenen menys memòria immunitària, perquè els darrers anys han dut mascareta i el virus de la grip ha circulat molt menys. És lògic que ara siguin especialment vulnerables a aquest virus», va afirmar Robert Güerri, infectòleg a l’Hospital del Mar, en declaracions a RAC1.

D’altra banda, pel que fa a la població més envellida la cobertura vacunal de les persones vulnerables enfront del covid és del 58% per als més grans de 80 anys i del 45% per a les persones d’entre 70 i 79 anys.