Salut remodelarà les instal·lacions del CAP Catalunya de Tarragona per a modernitzar-les

El Centre d’Atenció Primària (CAP) Catalunya viurà una rentada de cara en els pròxims mesos. Durant aquest inici de 2024, l’Institut Català de la Salut (ICS) preveu iniciar una remodelació del centre, el qual està ubicat al número 1 del carrer dels Castellers de Tarragona. I és que, actualment, «presenta unes instal·lacions obsoletes i desfasades a les necessitats actuals», apunten des de l’ICS. A més, a nivell de distribució interna, el CAP Catalunya «no s’adequa als fluxos assistencials actuals». Per aquest motiu, s’ha establert un pla de reforma global de l’equipament que millori i modernitzi les infraestructures, sobretot pel que fa al confort tèrmic, la qualitat de l’aire i la il·luminació.

Les obres de remodelació es dividiran en tres fases, per tal de minimitzar l’impacte en l’activitat assistencial. La primera se centrarà en l’adequació de la recepció, les consultes i les àrees de suport. Aquesta actuació suposarà la renovació de les instal·lacions de climatització, electricitat, veu i dades, il·luminació i prevenció contra incendis. Així mateix, es millorarà l’ordenació dels espais i s’actualitzarà la imatge i els acabats de les diferents sales del centre. El passat 22 de novembre, el Servei Català de la Salut va licitar l’execució de les obres compreses en aquesta primera fase, que compta amb un pressupost base de 160.000 euros (IVA inclòs). Només una empresa —Altair Servi SL— ha presentat la seva oferta, la qual està sent valorada abans de determinar si, finalment, acaba sent l’adjudicatària.

Dues fases més

La primera fase serà l’actuació més complexa. Tot i això, es garantirà la continuïtat en el funcionament del servei de rehabilitació al CAP Catalunya. El termini d’execució dels treballs és de tres mesos des de la data de signatura del contracte. Un cop finalitzin les obres, s’iniciarà un nou procés per a la realització de la fase 2, que contempla l’adequació de l’aula de formació. La tercera i darrera fase se centrarà en l’àrea del gimnàs. Aquesta àrea, així com la de les consultes, pateix problemes d’il·luminació, ja que no hi entra llum natural. Això provoca que pacients i professionals hagin d’estar exposats moltes hores a llum artificial.

En la memòria del projecte s’aclareix que «no està prevista cap actuació que impliqui la modificació dels elements estructurals, ni verticals ni horitzontals, de l’edifici existent. Ni cap ampliació que així ho requereixi, ocupant nous espais no construïts». Això sí, s’explica que es duran a terme feines d’enderroc per comprovar l’estat de les instal·lacions comunitàries, «que sembla que afecten en alguns punts de la planta baixa on el CAP es troba ubicat».