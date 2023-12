La ‘CivicCleta’ comença a pedalar a Tarragona amb l’objectiu de sumar més ciutadans

La CivicCleta fa més d’un mes que pedaleja al barri de Torreforta. El servei de formació i posada a punt de bicicletes de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona es troba a la seva fase de proves i té el principal objectiu d’arribar a més ciutadans.

«És un projecte de mobilitat sostenible que vol donar una nova vida a les bicicletes i fomentar-ne l’ús», explica Cecilia Mangini, consellera de Serveis Socials. Des de la conselleria s’expressa que el balanç del primer mes «està sent positiu», tot i que «s’ha de tenir en compte que és una prova pilot».

El servei s’estructura en dues fases. D’una banda, s’ofereix un sistema d’autoreparació de bicicletes, pel qual hi han passat cinc usuaris. El suport està disponible els dissabtes de 9 h. a 14 h.

Aprendre des de zero

D’altra banda, el servei té una altra línia principal: la programació d’activitats i de càpsules informatives impartides per professionals. En aquests tallers s’ensenya des d’aprendre a anar en bicicleta des de zero a fer un manteniment bàsic de l’aparell. També, s’han preparat planificacions de rutes i pedalades familiars i nadalenques. En conjunt, una quinzena de tarragonins s’han sumat a les activitats.

El projecte de la CivicCleta va néixer l’estiu del 2022, quan tres estudiants extutelats van participar en el programa per a joves de treball i formació de Tarragona Impulsa i van decidir crear un projecte que millorés la mobilitat sostenible. A partir d’aquell moment els alumnes es van dedicar a rehabilitar les bicicletes al Centre Cívic Municipal de Torreforta.

A més, la iniciativa va ser reconeguda als premis NovaGob Excelencia 2023, en què va quedar tercer en la categoria de millor idea no desenvolupada. De cara a les pròximes setmanes, la intenció és que el projecte s’estengui i incorpori un servei de préstec de bicicletes per a entitats, escoles o tots aquells grups que ho puguin necessitar. El projecte està en redacció per part de l’adjudicatari per facilitar l’accés universal a la bicicleta perquè totes les persones puguin disposar-ne d’una per a fer activitats.