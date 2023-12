L'administració del mercat de Torreforta reparteix un cinquè premi: «ha caigut molt repartit»

L'administració de loteria número 6 de Tarragona, situada al mercat municipal del barri de Torreforta, ha repartit 27 series del número 01568, un dels cinquens premis del Sorteig de Nadal. De fet, en tenien fins a 30 sèries, però tres les van tornar perquè no s'havien acabat de vendre. Això equival a uns 1,7 MEUR, a 6.000 euros el dècim.

Isabel López, treballadora de l'establiment conegut com 'La Bruixa de Plata' ha explicat que "ha caigut molt repartit entre la gent del barri", ja que la gran majoria són veïns que compren un o dos dècims. Molts d'ells fins i tot són abonats a aquest número i hi juguen des de fa anys. Antonio Salamanca, un dels afortunats, ha apuntat que els dos dècims que tenia serviran per fer "regals als néts".