El Grup de Periodistes Ramon Barnils i el SPC qualifiquen "d'alarmant" la situació del gerent de Tarragona Ràdio

El Grup de Periodistes Ramon Barnils i el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) han qualificat "d'alarmant" la situació del gerent de Tarragona Ràdio, Xavier de Gispert, que ha estat protegit com a informant de corrupció per l'Oficina Antifrau de Catalunya després dels rumors que apuntaven al seu cessament. Pels col·lectius, la situació actual posen "en perill el rigor i l'honestedat en que s'ha de basar el periodisme" i han reclamat a l'Ajuntament de Tarragona que "respecti el resultat del primer procés selectiu basat en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat" que es va fer a l'emissora "després de molts anys amb càrrecs polítics col·locats a dit".

"Volem expressar públicament la nostra preocupació per la motivació que ha dut l'Alcaldia de Tarragona i la presidència de l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) a intentar acomiadar l'actual director gerent de Tarragona Ràdio", han apuntat en un comunicat. Quan va accedir al càrrec, De Gispert va demanar a un gabinet extern que fes un informe sobre l'estat dels comptes de l'emissora. En aquella investigació van aflorar el que semblaven subvencions encobertes i factures no justificades, com dinars per valor de 60.000 euros. Els advocats que van fer aquell informe recomanaven traslladar la informació a la fiscalia davant possibles irregularitats, i el gerent va seguir la recomanació. "La situació actual no sembla res més que una represàlia contra Xavier de Gispert per haver actuat amb independència i transparència en la gestió de l’empresa, essent proactiu en la lluita contra la corrupció", han exposat en la nota.

Els signants han expressat "solidaritat i suport" també "al conjunt de periodistes i treballadors de l'ens", que són "víctimes, amb la ciutadania de Tarragona, de la situació actual i del mal ús que es pugui fer dels diners públics". Finalment, han reclamat a l'Ajuntament de Tarragona una aposta decidida per reforçar l'EMMCT. "Creure en Tarragona és, també, creure en els mitjans públics democràtics, plurals, en català i de proximitat com una eina fonamental per a construir un futur compartit a qualsevol ciutat o municipi del nostre país". A més, han agraït a l'Oficina Antifrau de Catalunya "que vetlli per la protecció dels professionals que actuen amb coherència i denuncien possibles irregularitats".