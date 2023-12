Tres professors i doctorands de la URV, entre els professionals de l’arquitectura més prometedors d’Europa

Maria Rius, Arnau Tiñena i Ferran Tiñena són els responsables de l’estudi NUA Arquitectures i professors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la URV, on també hi fan el doctorat.

Aquest desembre han rebut el premi Europe 40under40 Architecture and Design 2022-23, que atorguen el Centre Europeu per a l’Arquitectura, l’Art, el Disseny i els Estudis Urbans i el Chicago Atheneum: Museu de l’Arquitectura, Art i Disseny a aquelles persones que identifiquen com part de la generació d’arquitectes i dissenyadors industrials que influiran en els entorns de la vida i el treball del futur i que, alhora, tenen una visió de l’escena arquitectònica i del disseny a Europa.

Aquests professors i doctorands integren l’únic estudi català que ha rebut el premi, que també han rebut quatre estudis més de la resta de l’Estat. Tots ells tenen una trajectòria de més de quinze anys i prestigi demostrat abans d’arribar als 40 anys d’edat.

Maria Rius, Arnau Tiñena i Ferran Tiñena van crear l’estudi d’arquitectura l’any 2013 a Tarragona i exploren els àmbits de l’arquitectura i el disseny a diferents escales mitjançant estratègies sensibles a la memòria dels espais i amb el medi ambient. A la vegada, intenten donar resposta als reptes socials i culturals contemporanis de les ciutats i territoris amb intervencions que tenen per objectiu millorar la vida de les persones.

Tots tres combinen la pràctica amb la docència i la recerca, ja que a més de ser professors de l’Escola d’Arquitectura de la URV, hi cursen el doctorat, a través del qual exploren l’escala territorial, el projecte urbà i l’habitatge col·lectiu.