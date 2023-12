Tarragona recupera la revetlla de Nadal a la plaça Corsini

Tarragona recupera enguany una de les tradicions del seu Nadal: la revetlla de Cap d'Any a la plaça Corsini. A partir de les 23 h, la ciutadania podrà rebre el 2024 a la plaça davant del Mercat amb una festa que serà conduïda per la periodista de Tarragona Ràdio Laura Casas, el presentador d'esports a TAC12 Jesús Sarmiento i la comunicadora Sílvia Petit.

L'espectacle començarà amb música, concursos i diferents sorpreses fins a uns minuts abans de mitjanit, moment en què el carrilló del Mercat Central esdevindrà protagonista absolut de la nit. Passades les campanades i iniciat el nou any 2024, la festa continuarà amb ball a càrrec de l'orquestra La Selva Band, que interpretarà un repertori de música per a tots els gustos fins a les 2:05 h. Des d'aquest moment, continuarà la música a la plaça fins al final de la festa, aproximadament a les 2:30 h.

La recuperació de la revetlla de Cap d'Any és una de les novetats de la programació de Nadal a Tarragona d'enguany, que fins al 6 de gener ofereix 150 actes, entre els quals hi ha altres novetats com el túnel de llums a la Rambla Nova, el Bus Comerç, l'espectacle de drons, el Nadal als mercadets o una àmplia programació als barris, juntament amb clàssics com l'Home dels Nassos, la Cavalcada de Reis, el Magatzem Reial o el Parc Infantil de Nadal.