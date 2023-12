L'Espai Kesse de Tarragona s'omple d'activitats nadalenques en la recta final de l'any

En les properes dues setmanes fins al 31 de desembre, l’Espai Jove Kesse organitzarà un seguit de tallers i espectacles emmarcats en la iniciativa Casal x Nadal, que de la mà de la Conselleria de Joventut arriba a la tretzena edició i oferirà als joves una gran varietat d’activitats relacionades amb aquestes festes.

Es tracta doncs, d’un conjunt de propostes plàstiques, audiovisuals, educatives i esportives adreçades a joves d’entre 15 a 30 anys, totes elles gratuïtes, i que seran l’acompanyament d’alguns dels plats forts preparats per Cultura Kesse a Les nits nadalenques, que comptarà amb la participació destacada de la finalista de la segona edició d’Eufòria, Alexia el 29 de desembre.

Al Casal x Nadal es podrà participar en diverses activitats relacionades amb la música i l’espectacle com el el Bingo Musical el dia 27 o el concert de Cesc Salvadó i el Karaoke de Nadal el 30 de desembre, a més, de comptar amb tallers de tota mena, aprendre a improvisar amb els membres de DISCIPLINA DE LA IMPRO o a dominar l’art de la pintura en spray al carrer amb Grafiti i Art Urbà el 28 de desembre.

Aquests dies també hi haurà espai per la cuina, amb la creació de dolços nadalencs el dia 21 de desembre, l’elaboració d’una Pizza Nadalenca el 28 de desembre o de postres de Nadal el dia 30. En l’apartat Esportiu destaquen el torneig de Futbol Sala Mixt 4x4 que es durà a terme 28 de desembre, la gimcana de Nadal al Kesse i la Ruta en patins per Tarragona del dia 29, que portarà els participants a visitar tot de racons de la ciutat.

Totes aquestes propostes es complementaran amb les activitats de Cultura Kesse com, l’actuació del cor del Kesse el 21 de desembre, el K-Pop Show del dia 27, i els concerts d’Aina Masdeu i Elena García el 28.