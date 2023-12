Els Bombers recomanen confinament al polígon de Constantí per un incendi en una empresa de fertilitzants

Els Bombers han recomanat confinament al polígon industrial de Constantí (Tarragonès) a causa d'un incendi que afecta l'empresa Azufrera y Fertilitzantes Pallarés, segons ha informat Protecció Civil. El cos d'extinció d'incendis ha enviat catorze dotacions a la zona i ha explicat que les flames afecten l'interior de dues naus i un contenidor exterior.

L'avís és d'un quart de set de la tarda i segons els Bombers no hi ha hagut afectacions personals. Protecció Civil, de la seva banda, ha activat la fase d'alerta del pla especial per emergències químiques Plaseqta. El foc ha començat poc abans de dos quarts de set de la tarda a l'exterior de la companyia en una zona de vegetació però a causa del vent les flames han penetrat a les instal·lacions, que contenen fertilitzants i sofre. Precisament el sofre és l'element que més preocupa els Bombers, si bé el foc no hi ha arribat i no s'ha generat cap núvol tòxic.

Des de Protecció Civil s'han fet mesuraments de la qualitat de l'aire a la zona que no han detectat valors fora del normal. Paral·lelament la Policia Local de Constantí i els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu de trànsit per controlar els accessos al polígon industrial i evitar que hi entrin vehicles mentre dura l'alerta. No hi ha cap persona ferida.