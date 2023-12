Una vintena d'infermers fan una xiulada davant l'hospital Joan XXIII per reclamar millores salarials

Una vintena d'infermers han participat aquest dimecres en la xiulada convocada davant l'hospital Joan XXIII de Tarragona per reclamar millores salarials. Convocats per CATAC-CTS, els participants han demanat a la conselleria de Salut que els "escolti". Durant aquesta setmana el col·lectiu ha fet dues jornades de vaga a nivell català amb diferents manifestacions i protestes. Marina Roig, membre de CATAC-CTS i delegada a la junta de personal de centre tarragoní, ha assegurat que "hi ha diners" perquè se satisfacin les seves demandes i ha apuntat que sospiten que Salut vol "matar de gana la sanitat pública per tenir arguments per privatitzar-la".

Roig ha avançat que aturaran les reivindicacions durant les vacances de Nadal però que al gener hi tornaran. Per la segona quinzena de gener realitzaran noves vagues i preparen més mobilitzacions. "Ho treballarem unitàriament tots els col·lectius que la conselleria considera minoritaris, però més minoritaris són ells al Parlament", ha etzibat.